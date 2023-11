Công ty chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị tăng tỉ trọng đối với cổ phiếu SBT của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công – Biên Hòa. Giá hiện tại của SBT là 14.000 đồng/cổ phiếu.



Quý I niêm độ 2023-2024 (từ 1-7 đến 30-9-2023), doanh thu thuần và lãi ròng của SBT lần lượt đạt 6.375 tỉ đồng và 216 tỉ đồng, lần lượt tăng 19% và giảm 17% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm trong khi chi phí tài chính tăng mạnh do chi phí lãi vay tăng tới 91%. Dù vậy, doanh thu tài chính tăng vẫn 59% so với cùng kỳ do lợi nhuận từ lãi tiền gửi ngân hàng và cho vay tăng.

Niên độ 2022-2023, toàn ngành đường Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thị trường trong nước, khi nhu cầu tiêu thụ đường của Việt Nam vẫn rất cao. Tình trạng thiếu hụt cũng diễn ra ở bình diện thế giới, Tổ chức đường Quốc tế (ISO) thống kê niên vụ 2022 - 2023, sản lượng đường thế giới thiếu hụt hơn 2 triệu tấn so với nhu cầu.

Giá đường thế giới tháng 10-2023 tăng mạnh 40%, đạt đỉnh mới sau hơn 10 năm trước bối cảnh thiếu hụt nguồn cung do El Nino (khô hạn) ở Thái Lan và các quốc gia xuất khẩu đường chủ chốt. Ấn Độ đã gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu đường từ ngày 18-10 làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung.



Thị trường chứng khoán đang phục hồi trở lại sau giai đoạn điều chỉnh, Ảnh tư liệu

Giai đoạn 2021-2025, SBT tập trung mở rộng vùng nguyên liệu tại Úc đến 20.000 ha, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu đạt 90.000 ha.

Ngoài ra, SBT đẩy mạnh mở rộng danh mục sản phẩm F&B (thực phẩm và đồ uống) với các dòng từ mía, dừa và các sản phẩm khác, mục tiêu mảng F&B sẽ đóng góp 30 - 40% doanh thu SBT vào năm 2030. Vì vậy, dự phóng doanh thu và lãi ròng của SBT trong niên độ 2023-2024 (1-7-2023 đến 30-6-2024) được công ty chứng khoán tăng lên lần lượt 9,2% và 51% so với cùng kỳ.

Mirae Asset đánh giá tích cực với SBT nhờ vị thế dẫn đầu ngành mía đường; nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; triển vọng tăng trưởng từ mảng F&B.

Công ty chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị mua cổ phiếu GAS của Tổng công ty khí Việt Nam, với giá mục tiêu 93.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của GAS đang được giao dịch ở mức 79.000 đồng.

Luận điểm đầu tư là cuối tháng 10, dự án liên quan đến LNG đầu tiên tại Việt Nam - kho cảng LNG Thị Vải - chính thức đi vào vận hành thương mại. Trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, điện khí LNG sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn khí trong nước dần bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng. Dự kiến LNG Thị Vải sẽ đóng góp 12,5% vào tổng sản lượng khí của GAS từ năm 2025 trở đi.

Nguồn cung dầu thắt chặt sẽ thúc đẩy giá dầu trong năm 2024. Giá dầu có thể khó đạt được mức của năm 2022, nhưng vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2024, đạt trung bình 88 USD/thùng (+4% so với cùng kỳ).

GAS đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng với các dự án lớn từ đường ống dẫn khí cho đến kho cảng LNG, bảo đảm việc cung cấp khí cho phát điện tại Việt Nam. Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn sẽ là động lực tăng trưởng chính từ năm 2027 trở đi cùng các dự án kho cảng LNG như Thị Vải Giai đoạn 2 và Sơn Mỹ… sẽ đưa GAS trở thành DN dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).