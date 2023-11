Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, với giá mục tiêu 13.700 đồng.

Giá giao dịch hiện tại của POW là 11.500 đồng/cổphiếu.



Khó khăn của POW sẽ cải thiện từ quý IV/23 khi các nhà máy điện khí Cà Mau 2 kết thúc đại tu, Vũng Áng 1 hoàn tất sửa chữa, và Nhơn Trạch 2 hoàn thành đại tu cuối tháng 10. Dự báo doanh thu quý IV của tổng công ty có thể đạt 7.246 tỉ đồng, tăng 27% so với quý trước. Lợi nhuận ròng quý IV tăng 620% so với quý trước đạt 598 tỉ đồng.



Doanh thu 2023 dự kiến tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận ròng 2023 giảm 34% so với cùng kỳ đạt 1.339 tỉ đồng do kết quả 9 tháng kém khả quan.

Nhìn sang năm 2024, kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận ròng tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu điện phục hồi từ các khu công nghiệp lớn. Các nhà máy vận hành trọn vẹn cả năm sau khi đồng loạt sửa chữa lớn trong 2023. Nhóm nhiệt điện dẫn dắt tăng trưởng khi pha El Nino dự kiến kéo dài đến ít nhất cuối quý II/2024.

Thị trường chứng khoán đã có một phiên khởi sắc trong ngày 8-11 khi tăng hơn 33 điểm (Ảnh tư liệu)

Ngoài ra, POW cũng có khả năng ghi nhận thêm lợi nhuận bất thường, bao gồm thoái vốn EVN Việt Lào (300 tỉ đồng) và bồi thường từ Vũng Áng 1.

Chứng khoán MBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW với tiềm năng tăng giá 22,9% để tích lũy một doanh nghiệp điện khí hàng đầu, hưởng lợi từ quan điểm phát triển nguồn điện dài hạn của Chính phủ và sở hữu nhiều tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Công ty chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị cổ phiếu đáng chú ý trong tháng 11 là HPG của Tập đoàn Hòa Phát, với giá mục tiêu 1 năm tới là 34.900 đồng, tăng mạnh 52% so với hiện tại.

Giá đóng cửa cổ phiếu HPG ngày 8-11 là 26.950 đồng.

Theo đó, kết quả lợi nhuận ròng ghi nhận trong quý III mới đây tái khẳng định luận điểm về triển vọng phục hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh thép của HPG. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ tăng tích cực so với quý trước nhờ động lực xuất khẩu; biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt nhờ giá đầu vào giảm.

Kỳ vọng lợi nhuận ròng năm 2024 đạt mức 11.840 tỉ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ, đánh giá lạc quan đối với triển vọng của HPG nhờ hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ, bao gồm giảm lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công và đặc biệt là nỗ lực gỡ khó cho thị trường bất động sản... VNDIRECT kỳ vọng nguồn cung bất động sản sẽ hồi phục trong những quý tới trước khi sôi động trở lại kể từ nửa cuối năm 2024, qua đó thúc đẩy nhu cầu thép.

HPG cũng đang trong giai đoạn xây dựng Khu liên hợp Gang thép Dung Quất 2, qua đó công suất sẽ dần được mở rộng khi dự án đi vào hoạt động từng phần. Trong ngắn hạn, các thị trường xuất khẩu sẽ hỗ trợ sản lượng tiêu thụ thép của HPG và giá nguyên liệu đầu vào nhiều khả năng sẽ giảm trong nửa cuối năm 2023… Công ty chứng khoán cho rằng đây là thời điểm tốt để tích lũy cổ phiếu HPG.