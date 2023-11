Công ty chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PAN của Công ty cổ phần tập đoàn PAN. Giá hiện tại của PAN là 19.600 đồng/cổ phiếu.

PAN Group là tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm với 3 mảng kinh doanh chính là giống cây trồng và vật tư nông nghiệp, xuất khẩu thủy sản và thực phẩm tiêu dùng. PAN sở hữu mạng lưới phân phối thị trường nội địa rộng khắp với hơn 200 nhà phân phối lớn, bao phủ trên 145.000 điểm bán hàng trên khắp đất nước.

9 tháng đầu năm 2023, PAN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 9.008 tỉ đồng (-7,7% so với cùng kỳ) và 456 tỉ đồng (-15,4% so với cùng kỳ) do cùng kỳ công ty này ghi nhận khoản lợi nhuận 43 tỉ đồng từ giao dịch chuyển nhượng tài sản.

Trong đó mảng nông nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng trong 9 tháng với doanh thu đạt 3.389 tỉ đồng (+0,9% so với cùng kỳ), do giá gạo tăng mạnh dẫn đến nhu cầu vật tư nông nghiệp bao gồm giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật tăng. Kỳ vọng doanh thu mảng này sẽ tiếp tục duy trì cao vào 3 tháng cao điểm cuối năm 2023 nay.

Thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi sau đợt giảm điểm mạnh. Ảnh tư liệu

Mảng thực phẩm và thủy sản chưa phục hồi như kỳ vọng nhưng được dự báo sẽ cải thiện vào cuối năm và có triển vọng phục hồi đầu năm 2024…

Năm 2023, chứng khoán Mirae Asset dự phóng doanh thu PAN đạt 13.570 tỉ đồng (-0,6% so với cùng kỳ), lãi ròng đạt 302 tỉ đồng (-19% so với cùng kỳ), nhưng triển vọng là tích cực nhờ sẽ phục hồi xuất khẩu thủy sản quý IV/2023 và năm sau giúp doanh thu tăng.

Công ty chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị từ trung lập lên tăng tỉ trọng đối với cổ phiếu KDH của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. KDH đang được giao dịch ở mức 31.950 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận ròng trong 9 tháng của KDH đã giảm 33,4% so với cùng kỳ còn 655 tỉ đồng do thu hẹp hoạt động bàn giao, tuy nhiên kết quả kinh doanh vẫn theo sát dự phóng của công ty chứng khoán.

Hàng tồn kho tăng 32,4% trong quý III lên 17.152 tỉ đồng phần lớn đến từ dự án Tân Tạo và dự án The Clarita (dự án Bình Trưng Đông mở rộng) do hoạt động đền bù và giải phóng mặt bằng.

Cho năm 2024, công ty chứng khoán dự báo doanh thu của KDH sẽ tăng mạnh 105,5% so với cùng kỳ nhờ vào doanh thu ghi nhận từ bàn giao dự án Privia (mở bán vào tháng 11 này và dự kiến bàn giao vào quý IV/2024), và dự án Clarita (đã xây dựng vào tháng 10-2023, dự kiến bàn giao vào quý IV năm sau).

Nhiều yếu tố tích cực tác động lên triển vọng ngành trong năm sau như mặt bằng lãi giảm kích thích nhu cầu của người mua nhà và các doanh nghiệp phát triển bất động sản. Các cơ quan chức năng đang quyết liệt tháo gỡ nút thắt pháp lý của hàng loạt dự án bất động sản. Doanh nghiệp bất động sản tích cực tái cấu trúc nguồn vốn bằng cách giảm nợ vay và tăng cường hợp tác với các đối tác lớn có uy tín.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).