Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long. NLG đang được giao dịch ở mức 34.400 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu của NLG là 40.500 đồng.



Theo VCBS, các sản phẩm của NLG ở phân khúc vừa túi tiền, phù hợp cho nhu cầu ở thực có tín hiệu hồi phục đầu tiên. Dự án Akari city GĐ 2 mở bán trong giai đoạn khó khăn nhất của thị trường nhưng tỉ lệ hấp thụ vẫn đạt mức trên 60%. Công ty chuẩn bị mở bán giai đoạn tiếp theo của Ehome Southgate với giá khoảng 1 – 1,2 tỉ đồng/căn. Sản phẩm Ehome hay Ehome S được đón nhận rất tích cực trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Nam Long có chiến lược hợp lý khi liên kết với các đối tác ngoại tham gia phát triển dự án. NLG thường bán khoảng 50% dự án cho các đối tác nước ngoài như Nhật Bản... để phát triển các dự án một cách bài bản, đồng thời thu ngay dòng tiền về sớm. Các dự án triển khai dạng này điển hình như Akari City, Mizuki Park, tới đây là Paragon Đại Phước.

Với tình hình tài chính lành mạnh, Nam Long là một trong những công ty bất động sản trên sàn có đòn bẩy tài chính lành mạnh nhất. Tuy nhiên, các dự án đang bị đình trệ hoặc điều chỉnh lại sản phẩm mục tiêu như Paragon Đại Phước và Izumi City.

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV). Giá hiện tại của ACV là 74.000 đồng/ cổ phiếu.

Chính sách thị thực mới tạo động lực tăng trưởng cho khách quốc tế. Từ ngày 15-8, Việt Nam cho phép cấp thị thực điện tử cho du khách nhập cảnh nhiều lần, thời hạn thị thực là 90 ngày. Công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực sẽ được cấp tạm trú 45 ngày… là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành du lịch Việt Nam, bên cạnh sự mở rộng mạng lưới của các hãng hàng không quốc tế trong những năm tới.

VNDIRECT kỳ vọng khách hàng quốc tế của ACV sẽ tăng 176,9% so với cùng kỳ, lên 22,4 triệu khách trong năm 2023 (bằng 80% so với mức trước dịch) và có thể tiếp tục tăng 17% so với cùng kỳ lên 25,4 triệu khách trong năm 2024 (bằng 90% so với mức trước dịch).

ACV đã tổ chức lễ khởi công 3 gói thầu thuộc dự án Long Thành giai đoạn 1 và Nhà ga hành khách T3 - Tân Sơn Nhất. Với hai dự án này, kỳ vọng năng lực vận chuyển hành khách của ACV sẽ tăng, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm đạt 16% giai đoạn 2024-2026 khi áp lực về tình trạng khai thác quá tải được dỡ bỏ trong giai đoạn ngành hàng không phục hồi. VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 95.800 đồng/cổ phiếu.

Một cổ phiếu dòng ngân hàng được VNDIRECT khuyến nghị khả quan là TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. TCB đang được giao dịch ở mức 31.800 đồng/cổ phiếu.



Kỳ vọng lợi nhuận ròng của TCB trong nửa cuối 2023 sẽ đạt khoảng 9.400 tỉ đồng (+6,4% so với cùng kỳ) do tín dụng tăng 14,1% so với đầu năm trong cả năm nhờ môi trường lãi suất thấp. Biên lãi ròng NIM đi ngang so với nửa đầu năm do các tác động trái chiều của môi trường lãi suất thấp trong nước trong khi FED vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong năm 2023, kỳ vọng TCB có thể đạt lợi nhuận ròng khoảng 18.400 tỉ đồng (-8,8% so với cùng kỳ) nhờ kỳ vọng NIM 3,9% và tăng trưởng tín dụng cao. Trong năm 2024, lợi nhuận ròng sẽ tăng vọt lên khoảng 28.500 tỉ đồng (+55,1% so với cùng kỳ) nhờ NIM tăng lên 5,8% do lãi suất hồi tố từ chính sách hỗ trợ.

Do đó, VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu TCB 43.400 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).