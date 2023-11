Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu FPT của Công ty CP FPT với giá mục tiêu 100.100 đồng/cổ phiếu.

SSI kỳ vọng Công ty FPT sẽ giành được nhiều hợp đồng mới hơn nhờ lợi thế chi phí thấp và lợi ích dài hạn từ sự nhận diện càng tăng trên thị trường quốc tế.

Mảng giáo dục được kỳ vọng sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng vững chắc trong năm 2024 và Đại học FPT sẽ tiếp nhận lứa sinh viên đầu tiên ngành Vi mạch bán dẫn.

Cổ phiếu FPT biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 93.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

SSI cho rằng rủi ro tỉ giá liên quan đến nợ nước ngoài của FPT cũng không đáng kể nhờ chiến lược phòng ngừa rủi ro. Hiện FPT duy trì tỉ lệ thanh toán lãi vay và mức tiền mặt ròng cao. Hiện cổ phiếu FPT giao dịch ở mức P/E 2024 hấp dẫn là 14,1x.

Do đó, SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 100.100 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội với giá mục tiêu 12.900 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.425 tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 8.509 tỉ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận năm.



Theo MSVN, SHB thuộc top 6 ngân hàng tư nhân ghi nhận lãi cao nhất trong 9 tháng đầu năm và đứng trong Top 4 ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất hệ thống khi tăng vốn điều lệ lên 36.194 tỉ đồng. Hiện ngân hàng này cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để trở thành ngân hàng số.



Cổ phiếu SHB biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 11.600 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Tính đến cuối quý III/2023, dư nợ cấp tín dụng của SHB đạt 430.000 tỉ đồng, tăng 10% tính từ đầu năm.

Về mặt kỹ thuật, đường giá cổ phiếu SHB vượt khỏi đường xu hướng giảm và trở lại cao hơn MA-50. Khối lượng giao dịch từ đầu tháng 11 thường xuyên giữ cao hơn mức trung bình 20 ngày. Chỉ báo MACD đang tăng và đã nằm cao hơn mức 0 lẫn đường tín hiệu. Các chỉ báo động lượng đang hoạt động ở mức mạnh.

Trên cơ sở đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu SHB với giá mục tiêu 12.900 đồng/cổ phiếu, dừng lỗ tại 10.700 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với giá mục tiêu 24.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, lợi nhuận trước thuế của VPBank chỉ đạt 3.117 tỉ đồng, giảm 30,9% so với cùng kỳ do chi phí trích lập dự phòng giảm so với các quý trước đó.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế 8.279 tỉ đồng, giảm 58,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Cổ phiếu VPB biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 19.900 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

KBSV kỳ vọng tỉ lệ thu nhập lãi thuần trong nửa đầu năm 2024 của VPBank sẽ hồi phục nhưng không quá mạnh do lãi suất đầu ra còn chịu nhiều áp lực.



Đồng thời cũng kỳ vọng chi phí vốn của VPBank trong năm 2024 sẽ được cải thiện nhờ các khoản huy động khách hàng lãi suất cao giai đoạn quý IV/2022 và quý I/2023, thanh khoản dồi dào, lãi suất huy động đang ở mức thấp, tiền gửi không kỳ hạn tăng.

Dựa vào đó, KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu VPB với giá mục tiêu 24.500 đồng/cổ phiếu.