Trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (KCN), Công ty chứng khoán MBS đánh giá triển vọng 2 cổ phiếu SZC và IDC.

Cổ phiếu SZC của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua 19-7 trong sắc tím, tăng cao nhất lên 35.300 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu SZC quý 1-2023 đạt 63 tỉ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỉ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Mảng bán nhà thương mại tại khu dân cư Sonadezi Hữu Phước ghi nhận doanh thu 22 tỉ đồng với biên lợi nhuận gộp ở mức cao đạt 80%. Dù vậy, trong năm 2023, chứng khoán MBS kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động cho thuê đất KCN ổn định, giá thuê tăng, doanh thu đô thị tiếp tục đóng góp khi công ty đẩy mạnh đầu tư các dự án dân cư.

Thị trường chứng khoán đã ngừng mạch tăng 8 phiên liên tiếp, nhưng vẫn ở mức cao trên 1.170 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 19-7

SZC vừa thông qua phương án điều chỉnh vốn đầu tư cho khu đô thị Châu Đức từ 1.237 tỉ đồng lên 9.804 tỉ đồng. Doanh nghiệp này cũng lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tỉ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 tỉ lệ 20%. Dự kiến vốn điều lệ tăng lên 1.800 tỉ đồng.

Kỳ vọng KCN Hựu Thạnh (395 ha) là động lực tăng trưởng chính của phân khúc bất động sản KCN của công ty này trong thời gian tới.

Một cổ phiếu đáng chú ý khác trong mảng bất động sản KCN cũng được chứng khoán MBS điểm tên là cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Cổ phiếu IDC đang được giao dịch ở mức 44.800 đồng.

Doanh thu IDC quý 1-2023 đạt 1.147 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu mảng cho thuê KCN và mảng kinh doanh điện lần lượt đạt 207 tỉ đồng (giảm 70%) và 642 tỉ đồng (giảm 4%). Doanh thu ghi nhận 1 lần của các hợp đồng cho thuê KCN đáp ứng điều kiện ghi nhận giảm so với cùng kỳ. Kết quả, IDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỉ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Về triển vọng, năm 2023, công ty dự kiến thu hút đầu tư 128 ha cho thuê đất KCN, 8.000 m2 xây dựng nhà xưởng cho thuê và dự kiến đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Các chuyên gia phân tích của chứng khoán MBS lập luận, triển vọng đầu tư cổ phiếu bất động sản KCN trong năm nay sẽ tập trung vào những doanh nghiệp có: Quỹ đất sạch bảo đảm cho thuê trong dài hạn, vị trí thuận lợi, được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Tình hình tài chính lành mạnh, vay nợ thấp…



Trong lĩnh vực bán lẻ, Công ty chứng khoán SSI khuyến nghị triển vọng tiềm năng đối với mã cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động (MWG).



Theo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 47.144 tỉ đồng, giảm 21% và chưa công bố lợi nhuận sau thuế cho 5 tháng. Tổng doanh thu 2 chuỗi Điện máy xanh và Thế giới di động đạt khoảng 35.000 tỉ đồng lũy kế 5 tháng giảm 27% theo năm nhưng doanh thu tháng 4 và 5 có sự cải thiện tích cực lần lượt tăng 20% và 4% theo tháng. Doanh thu thuần của chuỗi Bách hóa Xanh ước tính đạt hơn 11.000 tỉ đồng trong 5 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ.

Mảng bách hóa đang dần cải thiện bất chấp tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng. Bách hóa Xanh có doanh thu từ thực phẩm tươi sống cao, chiếm 40-50% doanh thu toàn hệ thống và đây sẽ là điểm thu hút khách hàng chính trong dài hạn.

Triển vọng tăng trưởng nửa cuối năm, Bách hóa Xanh tiếp tục cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng dự kiến trong năm 2023 của MWG ước đạt là 2.410 tỉ đồng (giảm 41% so với cùng kỳ) và năm 2024 dự kiến là 4.990 tỉ đồng (tăng 107% so với cùng kỳ) cho thấy lợi nhuận của doanh nghiệp này có thể đã tạo đáy trong quý 1-2023, doanh thu trên mỗi cửa hàng của Bách hóa Xanh đang tiếp tục cải thiện.