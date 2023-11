Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu GEX của Công ty CP Tập đoàn Gelex với giá mục tiêu 25.800 đồng/cổ phiếu.



Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Gelex ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 21.900 tỉ đồng và 1.390 tỉ đồng, giảm 11,5% và 21,4% so với cùng kỳ do mảng thiết bị điện và vật liệu xây dựng (VLXD) sụt giảm. Tuy nhiên, theo SSI, với động thái gỡ khó cho thị trường bất động sản của chính phủ, mảng thiết bị điện và VLXD được kỳ vọng sẽ phục hồi từ mức nền thấp của năm 2023.



MSVN dự báo mảng khu công nghiệp (KCN) của Gelex có thể tiếp tục được hưởng lợi nhờ dòng vốn FDI ổn định và xu hướng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 tăng 14,7% so với cùng kỳ, đạt 25,76 tỉ USD.

Cổ phiếu GEX biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 21.550 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Tập đoàn Gelex cũng đang đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực KCN, bất động sản, năng lượng tái tạo... Đồng thời, việc thoái vốn thành công các dự án năng lượng có thể giúp cho GEX ghi nhận lợi nhuận bất thường tối đa khoảng 1.200 tỉ đồng trong năm 2024, tuy nhiên việc thoái vốn vẫn trong quá trình xin chấp thuận và các thủ tục pháp lý.



Trong phiên 22-11, khối lượng giao dịch cổ phiếu GEX tăng mạnh, chỉ báo MACD đã trở lại cao hơn cả mức 0 và đường tín hiệu. Các chỉ báo động lượng đều tăng thêm và đang hoạt động ở mức mạnh.

Dựa vào các yếu tố trên, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu GEX với giá mục tiêu 25.800 đồng/cổ phiếu và dừng lỗ tại 21.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với giá mục tiêu 104.000 đồng/cổ phiếu.

Theo SSI, do tình hình cầu tín dụng yếu trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty CP Chứng khoán SSI điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 và 2024 lần lượt so với trước đó là 8% và 5%, xuống 40.700 tỉ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 46.500 tỉ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ).

Cổ phiếu VCB biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 85.500 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

SSI đánh giá VCB vẫn là ngân hàng có hoạt động cho vay khá thận trọng và hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ. SSI tin rằng trong dài hạn, với quan điểm thận trọng trong việc cho vay sẽ giúp ngân hàng duy trì được một bảng cân đối tốt với chất lượng tài sản bền vững.

Trên cơ sở đó, SSI vẫn khuyến nghị khả quan cổ phiếu VCB nhưng hạ giá mục tiêu từ 105.900 đồng/cổ phiếu xuống 104.000 đồng/cổ phiếu.