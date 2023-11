Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận với giá mục tiêu 96.000 đồng/cổ phiếu,



Trong quý III/2023, doanh thu của PNJ đã vượt 5,8% dự báo của MSVN. PNJ tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ khi bổ sung 28 cửa hàng mới trong 9 tháng đầu năm 2023, nâng lên tổng cộng 390 cửa hàng. Số lượng khách hàng tăng trưởng ở mức 2 con số, ngoài ra vàng 24K đã lấy lại vị thế "trú ẩn an toàn".

Cổ phiếu PNJ biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 73.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

MSVN kỳ vọng doanh thu của PNJ sẽ tăng trưởng dương trở lại từ quý IV/2023, khi các chính sách kích thích của Chính phủ có đủ thời gian để phát huy tác dụng.

Trong năm 2023, MSVN điều chỉnh lợi nhuận sau thuế của PNJ xuống còn 1.876 tỉ đồng, tăng 3,6% so với năm ngoái và dự báo mức tăng trưởng kép lợi nhuận ròng hằng năm đạt 15,3% trong giai đoạn 2023 - 2027.

Do đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 96.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát với giá mục tiêu 27.300 đồng/cổ phiếu.

Theo SSI, lợi nhuận ròng của HPG trong quý III/2023 đạt 2.000 tỉ đồng, cho thấy sự phục hồi đáng kể từ khoản lỗ 1.800 tỉ đồng trong quý III/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận ròng đạt 3.830 tỉ đồng, giảm 63,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Cổ phiếu HPG biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 25.250 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, HRC và phôi thép trong quý III tăng 11,3% so với quý trước, đạt 1,71 triệu tấn, tương đương với 80% công suất hoạt động. Biên lợi nhuận gộp của HPG trong quý này cải thiện lên 12,6% từ 2,9% trong quý III/2022.

Dù vậy, SSI hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của HPG từ 7.030 tỉ đồng xuống 5.950 tỉ đồng. Tuy nhiên, SSI kỳ vọng lợi nhuận năm 2024 có thể phục hồi mạnh mẽ 81% so với mức nền thấp trong năm 2023, đạt 10.780 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 27.300 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí với giá mục tiêu 36.103 đồng/cổ phiếu.

Theo YSVN, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý III/2023 của PVD ghi nhận 151 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ nhưng đã cải thiện mạnh so với mức lỗ ròng 33 tỉ đồng trong quý III/2022. Trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 381 đồng, cải thiện so với khoảng lỗ ròng 149 tỉ đồng.

Cổ phiếu PVD biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 25.650 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

YSVN cho biết các giàn khoan của PVD gần như được cho thuê đến hết năm 2024. Nguồn cung giàn khoan toàn cầu đang thiếu và dự báo nguồn cung giàn khoan ở Đông Nam Á có thể sẽ tiếp tục khan hiếm trong 2 năm tới.

Dự án lô B Ô Môn khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ giúp tăng doanh thu dịch vụ khoan 30% cho PVD.

Từ các yếu tố trên, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 36.103 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)