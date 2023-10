Công ty chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PTB của Công ty cổ phần Phú Tài với triển vọng tích cực. PTB đang được giao dịch ở mức 59.300 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, PTB hoạt động 4 mảng kinh doanh chính là sản xuất và chế biến đồ gỗ, sản xuất đá tự nhiên, kinh doanh phân phối xe toyota và phát triển bất động sản. Trong đó, doanh thu chính đến từ 2 mảng xuất khẩu gỗ và đá tự nhiên.

Theo Tổng cục hải quan, giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong tháng 8 đạt 1,1 tỉ USD, giảm 2% so với tháng 7. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu gỗ trung bình từ tháng 3 mỗi tháng đều đạt trên 1 tỉ USD. Kỳ vọng sự phục hồi của các đơn hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ vào cuối năm nay và đầu năm 2024. Kỳ vọng doanh thu xuất khẩu đá thạch anh sang Mỹ của công ty này tiếp tục tăng tỉ trọng.

Mảng bất động sản và phân phối xe toyota kỳ vọng phục hồi những tháng cuối năm nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được thông qua. Những chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản sẽ giúp giải quyết vấn đề thanh khoản.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh trong những phiên vừa qua

Năm 2023, công ty chứng khoán dự phóng doanh thu PTB đạt 6.481 tỉ đồng (-5,9% so với cùng kỳ), lãi ròng đạt 460 tỉ đồng (-8,4% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận giảm xuống còn 21,5% do giá trị đơn hàng gỗ giảm và chi phí sản xuất đá tự nhiên cao. Chi phí lãi vay tăng do mặt bằng lãi suất vẫn còn cao. Uớc tính EPS (tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần) dự kiến năm 2023 đạt 6.759 đồng/cổ phiếu.

Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPM của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Cà Mau, với giá mục tiuee 42.000 đồng. Giá hiện tại của DPM là 39.300 đồng/cổ phiếu.

Công ty chứng khoán đánh giá triển vọng tích cực, và nâng khuyến nghị mua từ 39.000 đồng lên 42.000 đồng (đã bao gồm 11% tỉ suất cổ tức) do triển vọng phục hồi rõ ràng hơn trong nửa cuối năm nay nhờ giá bán và sản lượng tiếp tục hồi phục. Tỉ suất cổ tức 10 - 12% là điểm sáng và được bảo đảm nhờ sở hữu lượng tiền mặt lớn và cơ cấu tài chính lành mạnh.

Dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DPM năm nay và năm 2024 đều tăng so với dự báo trước đó, chủ yếu do giả định giá bán bình quân và sản lượng cao hơn.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VHC của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. Giá cổ phiếu VHC hiện là 80.500 đồng.

Triển vọng của VHC đến từ nhu cầu nhập khẩu phục hồi nhẹ vào quý IV/2023 khi các dịp lễ hội bên phương Tây đến gần. Giá cá giống, cá nguyên liệu, và thức ăn chăn nuôi được dự báo có xu hướng giảm, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu vào.

Dù vậy, rủi ro của doanh nghiệp là tồn kho cá tra ở các nước nhập khẩu vẫn ở mức cao, dự báo phải đến hết tháng 6-2024 nhu cầu nhập khẩu mới hồi phục mạnh trở lại. Lạm phát kéo dài ở các quốc gia nhập khẩu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng.

VCBS ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu VHC là 87.802 đồng.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).