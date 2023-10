Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 6-10

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí với giá mục tiêu 30.900 đồng/cổ phiếu.



Trong quý II/2023, PVD ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với 1.410 tỉ đồng doanh thu, tăng 15% so với quý I và 164 tỉ lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, trong khi đó cùng kỳ lỗ 60 tỉ đồng.

Năm 2023, VDSC dự phóng doanh thu của PVD đạt 5.101 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 460 tỉ đồng, tăng trưởng tích cực hơn so với mức lỗ 99 tỉ đồng trong năm 2023. Tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2023 là 827 đồng.

Về mảng cho thuê, VDSC ước tính giá thuê giàn khoan tự nâng trong năm 2024 của doanh nghiệp này có thể đạt mức 92.700 USD/ngày, tăng 14% so với năm trước. Ngoài ra kỳ vọng mảng dịch vụ giếng khoan sẽ hồi phục trong 2024 nhờ các hoạt động thăm dò và khai thác trong nước được đẩy mạnh.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 30.900 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 25.850 đồng/cổ phiếu.

Công ty chứng khoán VCBS khuyến nghị trung lập cổ phiếu GMD của Công ty CP Gemadept với giá mục tiêu 71.100 đồng/cổ phiếu.

Theo VCBS, trong nửa đầu năm 2023, GMD ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.814 tỉ đồng, giảm nhẹ 2,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.852,6 tỉ đồng, tăng mạnh 229,4% so với cùng kỳ.

Trong trung hạn, dự án cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 của GMD dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 5-2025 kỳ vọng sẽ được lấp đầy nhanh chóng nhờ vào sản lượng từ cảng Nam Hải Đình Vũ chuyển sang. VCBS dự báo cảng Nam Đình Vũ sẽ đạt công suất 100% trong năm 2025.

Về dài hạn, dự án cảng Gemalink đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, thu xếp vốn để triển khai xây dựng, sẵn sàng đưa giai đoạn 2 vào khai thác trong giai đoạn năm 2024-2025. Sau khi hoàn thành cả 2 giai đoạn, công suất của cảng được nâng lên mức gần 3 triệu TEU, tương ứng thị phần đạt khoảng 30-35%.

Năm 2023, VCBS dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 4.327 tỉ đồng và 2.399 tỉ đồng, tăng 11% và 141% so với cùng kỳ.

Từ các yếu tố đó, VCBS khuyến nghị trung lập cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 71.100 đồng/cổ phiếu. Đóng phiên 5-10, GMD ở mức 64.300 đồng/cổ phiếu.





Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu FMC của Công ty CP Thực phẩm Sao Ta với giá mục tiêu 56.200 đồng/cổ phiếu.



Trong quý III/2023, FMC ghi nhận doanh thu 64 triệu USD, tăng 47% so với quý trước, sản lượng tiêu thụ 5.760 tấn. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 đạt 151 triệu USD, khả quan hơn so với thị trường xuất khẩu tôm Việt Nam nhờ thị trường Nhật Bản duy trì mức tiêu thụ khả quan.

SSI cho biết vùng nuôi thủy sản mới của FMC đã thu hoạch 2.000 tấn, tương đương 10% sản lượng cả năm sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm và tăng tỉ lệ cung ứng nội bộ. Theo ban lãnh đạo của doanh nghiệp này, tình hình đơn hàng sẽ được duy trì ở mức cao trong ít nhất 2 tháng tới nhờ mùa tiêu dùng cuối năm, nhu cầu tăng lên đối với các sản phẩm chế biến.

Trong năm 2023, SSI ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của FMC đạt 5.500 tỉ đồng và 308 tỉ đồng, lần lượt giảm 4% và đi ngang so với cùng kỳ đi ngang so với cùng kỳ. Năm 2024, SSI kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt ở mức 5.900 tỉ đồng và 369 tỉ đồng, tương đương tăng 8% và 20% so với cùng kỳ.

Do đó, SSI đưa ra khuyến nghị khả quan cổ phiếu FMC với giá mục tiêu 56.200 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 5-10, FMC có giá 50.000 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).