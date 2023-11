Công ty chứng khoán SSI khuyến nghị mua cổ phiếu PVD của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí, với giá mục tiêu 30.500 đồng/cổ phiếu. Giá hiện tại của PVD là 25.850 đồng.

Trong quý III, PVD công bố doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ và giảm 2,1% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận kết quả đột phá khi chuyển từ lỗ -52 tỉ đồng sang +133 tỉ đồng, hoàn thành 343% kế hoạch năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVD đạt 381 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Các động lực tăng trưởng lợi nhuận bao gồm giá thuê tăng 32% so với cùng kỳ trong quý III. Công suất hoạt động năm nay cao hơn nhờ có hợp đồng dài hạn hơn giúp thời gian chờ/thời gian huy động giàn khoan ngắn hơn và doanh thu/ngày cao hơn.

Trong quý III, USD tăng giá 3,6% so với VNĐ khiến PVD ghi nhận lỗ ròng tỷ giá 49 tỉ đồng.

Dựa trên hợp đồng đã ký của PVD, kỳ vọng giá thuê ngày sẽ cải thiện trong năm 2024 và 2025 lên lần lượt là 86.000 USD/ngày và 115.000 USD/ngày (tăng 5% và 10% so với các giả định trước đó)...

Chứng khoán SSI điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2023 xuống 507 tỉ đồng (từ 526 tỉ đồng), nhưng điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế 2 năm tiếp theo ở mức cao. Tăng giá mục tiêu 1 năm lên 30.500 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 18,4%) và duy trì khuyến nghị khả quan, nhà đầu tư có thể chờ các phiên điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu.

Trong ngắn hạn, tin tức về dự án Lô B - Ô Môn và đầu tư giàn khoan cũng như các hợp đồng được ký bổ sung có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Một cổ phiếu dầu khí khác cũng được Công ty chứng khoán TP HCM (HCM) khuyến nghị khả quan là PVS của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với giá mục tiêu 50.000 đồng/cổ phiếu. Giá hiện tại của PVS là 35.000 đồng.

PVS công bố kết quả kinh doanh quý III không thực sự tích cực với lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với dự báo, lợi nhuận thuần đạt 141 tỉ đồng (giảm 26,6% so với cùng kỳ) trong khi doanh thu thuần đạt 4.176 tỉ đồng (tăng 19,2% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, lợi nhuận tài chính đạt 175 tỉ đồng (tăng 50,5% so với cùng kỳ), vượt đáng kể dự báo của chứng khoán HSC nhờ lãi tiền gửi, cho vay/lãi tỉ giá tăng mạnh. PVS cũng hoàn tất quá trình thanh lý hợp đồng đối với FPSO Lam Sơn và ghi nhận lỗ 20 tỉ đồng trong quý IV.

Lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm đạt 580 tỉ đồng (tăng 39,6% so với cùng kỳ), bằng 62,2% dự báo cả năm 2023. Kết quả kinh doanh quý cuối năm được dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện và hoàn nhập chi phí bảo hành cho các dự án cũ.

Đại dự án dầu khí Lô B sẽ khởi công xây dựng tháng 11-2023 với giai đoạn thượng nguồn đầu tiên có hợp đồng trị giá 500 triệu USD dành cho PVS. Tổng giá trị hợp đồng tiềm năng cho PVS từ dự án Lô B có thể đạt 2,5 tỉ USD (từ cả thượng nguồn và trung nguồn).

HSC duy trì quan điểm đại dự án Lô B (với tổng giá trị đầu tư 11,6 tỉ USD) sẽ đem lại lợi nhuận đáng kể cho toàn bộ doanh nghiệp thượng nguồn trong ngành dầu khí Việt Nam, đồng thời là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)