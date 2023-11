Trong quý 3/2023, lợi nhuận của cổ phiếu QNS (Công ty CP Đường Quảng Ngãi) đạt 506 tỉ đồng, tăng 59,8% so với cùng kỳ. Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) dự phóng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này năm 2023 và 2024 lần lượt ở mức 2.019 tỉ đồng và 2.206 tỉ đồng, tăng 57% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá đường toàn cầu vẫn đang duy trì ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung.



Cổ phiếu QNS biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 47.400 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Trong phiên 6-11, đường giá cổ phiếu QNS và khối lượng giao dịch đã có những cải thiện đáng kể. Chỉ báo MACD tăng và cắt trên đường tín hiệu những vẫn thấp hơn mức 0. Các chỉ báo động lượng có sự hồi phục về vùng trung tính. QNS đang được giao dịch ở mức P/E 2023 9,6 lần, và P/E 2024 là 8,8 lần.

MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 53.400 đồng/cổ phiếu, dừng lỗ tại 45.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 của cổ phiếu PVT (Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí) thêm 4% lên 988 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lợi nhuận cốt lõi cao hơn từ mảng vận tải. Đối với năm 2024, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lên mức 1.200 tỉ đồng, tăng 22%.

Cổ phiếu PVT biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 24.300 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Bên cạnh đó, VCSC dự phóng tốc độ tăng trưởng kép EPS cốt lõi giai đoạn năm 2022-2025 đạt 26%, do nhu cầu tấn - dặm tiếp tục tăng và công suất tăng gần 2 lần so với cùng kỳ trong năm 2023. VCSC khuyến nghị mua cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 30.300 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, cổ phiếu FMC (Công ty CP Thực phẩm Sao Ta) được ghi nhận doanh thu thuần 1.793 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỉ đồng, lần lượt tăng 2,3% và 11,9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FMC giảm 14,6% so với cùng kỳ, đạt 3.835 tỉ đồng, hoàn thành 78,7% kế hoạch doanh thu năm 2023.

Cổ phiếu FMC biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 43.750 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Theo Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS), FMC đang đẩy mạnh năng suất chế biến tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Mở rộng vùng nuôi giúp nâng cao năng lực tự chủ nguyên liệu, đồng thời đẩy mạnh sản phẩm tôm chế biến. Ngoài ra, FMC đang hưởng lợi mức thuế suất ưu đãi từ hiệp định EVFTA và CPTPP.

Năm 2023, PHS dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của FMC lần lượt đạt 5.235 tỉ đồng và 272 tỉ đồng, giảm lần lượt 1,3% và 13,4% so với dự báo trước đó. Đối với năm 2024, FMC có thể ghi nhận sự tăng trưởng trở lại với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ở mức 5.661 tỉ đồng và 318 tỉ đồng, tăng 8,1% và 16,5% so với cùng kỳ.

CPHS khuyến nghị mua cổ phiếu FMC với giá mục tiêu 59.400 đồng/cổ phiếu.