Truy cập vào địa chỉ https://hcm.voso.vn/, khách hàng có thể đặt đơn chỉ bằng vài thao tác đơn giản: lựa chọn combo rau quả theo nhu cầu, điền địa chỉ nhận hàng và thanh toán trực tuyến.



Gian hàng có đa dạng các loại combo rau xanh, trái cây với nhiều mức giá chỉ từ 109.000 đồng, bao gồm: mướp, bí xanh, cà tím, dưa leo, bí đỏ hồ lô, cam... Các combo "An lành", "An tâm" và "An toàn" hiện được lựa chọn nhiều nhờ kết hợp nhiều loại rau, củ giàu dinh dưỡng, dễ chế biến trong bữa ăn hằng ngày.

Nhân viên của Viettel Post giao thực phẩm tới nhà người dân. (Ảnh do Viettel Post cung cấp)

Khách sẽ được nhận hàng sau khi đặt khoảng 1-2 ngày và được miễn phí vận chuyển tối đa 10 kg đến bất kỳ địa chỉ nào tại TP HCM. Vỏ Sò cũng áp dụng chính sách 100% đồng kiểm và cam kết 1 đổi 1 nếu sản phẩm không đạt chất lượng. Nguồn cung sản phẩm chủ yếu từ các vườn trồng đạt tiêu chuẩn tại Lâm Đồng, Đồng Tháp, Hậu Giang…

Chương trình bình ổn giá của Câu lạc bộ Thị trường (một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Saigon Times Club) cũng chuẩn bị hoạt động lại vào tuần sau và được vận hành bởi doanh nghiệp thành viên là Song Mỹ Group. Với hình thức bán lẻ thực phẩm, hàng hóa giá bình ổn theo từng quận, chương trình nhằm hỗ trợ người dân mua được hàng hóa giá tốt trong thời gian dịch bệnh khó khăn.

Khách hàng có nhu cầu mua hàng có thể truy cập website clbthitruong.com để tìm hiểu thông tin hoặc để lại số điện thoại để được tham gia vào nhóm Zalo theo từng quận. Việc này giúp ban tổ chức và các bộ phận có thể dễ dàng cập nhật đơn hàng và tiến hành giao nhanh chóng nhất.