Đây là thông tin được Ngân hàng Nhà nước chia sẻ liên quan đến tình hình tín dụng 6 tháng đầu năm.



Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, một số tổ chức tín dụng phản ánh hết room tín dụng là do tăng tín dụng quá nhanh trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, việc ngân hàng từ chối cho khách hàng vay vốn không hẳn là do hết room mà có thể do phải bảo đảm các tỉ lệ an toàn, hoặc một số ngân hàng xếp hạng thấp không được tăng trưởng tín dụng cao nên buộc phải hạn chế cho vay.

Tín dụng những tháng đầu năm nay tăng nhanh trước diễn biến phục hồi của nền kinh tế và tập trung vào lĩnh vực sản xuất-kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đến ngày 30-6, tín dụng tăng 9,35% so với cuối năm trước (tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2021) và là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Tín dụng bất động sản tăng nhanh so với cùng kỳ năm ngoái

Riêng tín dụng bất động sản, đến tháng 6, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt trên 2,36 triệu tỉ đồng, tăng 14,07% so với cuối năm ngoái và chiếm 20,7% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Nợ xấu lĩnh vực bất động sản khoảng 36.400 tỉ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, bản chất hoạt động ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn, cho vay bổ sung vốn lưu động thì thường xuyên có nguồn thu nợ, cho vay. Tuy nhiên, một số ngân hàng chủ yếu cho vay trung dài hạn, tập trung vào lĩnh vực bất động sản, thời gian quay vòng vốn chậm, không thu hồi được nợ nhanh nên dẫn đến hết dư địa tăng trưởng tín dụng.

"Nhưng việc xử lý ách tắc dòng vốn của thị trường bất động sản cần được cân nhắc và tiếp cận theo nhiều nguồn vốn khác nhau, và không đẩy rủi ro tới hệ thống ngân hàng. Suy cho cùng hệ thống ngân hàng rủi ro chính là rủi ro đối với khả năng chi trả cho người gửi tiền bởi vốn cho thị trường bất động sản thường dài hạn trong khi vốn huy động của hệ thống ngân hàng 80% là ngắn hạn" – đại diện Ngân hàng Nhà nước nói.

Ngoài ra, dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản rất đa dạng, bao gồm vốn FDI, vốn huy động từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc vay các tổ chức nước ngoài, huy động từ thị trường chứng khoán, nguồn vốn tự có, tự tích lũy của các tổ chức, cá nhân và vay từ ngân hàng thương mại... Điều đó có nghĩa nguồn vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng chỉ là một trong số các nguồn vốn đầu tư vào thị trường này nhưng đây là nguồn vốn mang tính chất trọng yếu.

"Tín dụng ngân hàng chỉ giải quyết được các vấn đề trước mắt, tạm thời đối với thị trường bất động sản. Nếu vốn tín dụng đẩy vào thị trường này quá mức sẽ tạo rủi ro lớn, ảnh hưởng trọng yếu đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách nhằm kiểm soát chặt chẽ tín dụng chảy vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thời gian qua" – đại diện Ngân hàng Nhà nước nói.