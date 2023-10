Ngày 5-10, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã có tờ trình gửi đến HĐND tỉnh này về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng hàng không khai thác đường bay đến địa phương.



Cảng Hàng không Cà Mau có quy mô cấp 3C, đáp, đáp ứng khai thác chủng loại tàu bay như: ATR72, Embraer E190 và tương đương trở xuống.

Đường bay Cà Mau – Hà Nội đưa vào khai thác được kỳ vọng rất lớn cho sự phát triển của tỉnh cực Nam Tổ quốc.

Nhiều năm qua, cảng chỉ khai thác duy nhất một đường bay Cà Mau – TP HCM và ngược lại (tần suất hiện tại là 5 chuyến/tuần) nên chưa tạo được sự thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vừa qua, đường bay thẳng Cà Mau – Hà Nội và ngược lại chính thức đưa vào khai thác bước đầu đã đáp ứng được sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp. Các chuyến bay luôn có hệ số ghế cao trên 80% được khai thác sau khi đã giảm tải.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện trạng kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không Cà Mau vẫn còn khó khăn, đường cất/hạ cánh có kích thước và sức chịu tải hạn chế. Hiện tại, các tàu bay phục vụ khai thác đường bay tầm trung tại Cảng Hàng không Cà Mau đang phải khai thác với hệ số vượt tải 10% so với chỉ số sức chịu tải của đường cất/hạ cánh (nhưng vẫn phải giảm tải 17% so với tải trọng khai thác theo thiết kế của tàu bay) và tần suất khai thác không vượt quá 5% so với tổng số chuyến bay trong năm.

Qua đó, dẫn đến khó khăn cho các hãng hàng không trong việc duy trì khai thác các đường bay mới đến Cảng Hàng không Cà Mau.

Theo tờ trình, đối tượng áp dụng là các hãng hàng không sử dụng các loại tàu bay phải giảm tải khi khai thác đường bay đến tỉnh; nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh cân đối.

Điều kiện và mức hỗ trợ là các hãng hàng không thực hiện khai thác đường bay với tổng số chuyến bay đi, đến Cảng Hàng không Cà Mau tối thiểu 6 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là một năm.

Theo đó, hỗ trợ chi phí duy trì khai thác đường bay bằng tiền vé của 10% tổng số lượng ghế hành khách của mỗi loại tàu bay, theo từng chuyến bay.

Cụ thể, mức giá vé tính hỗ trợ là 3 triệu đồng/ghế đối với đường bay khoảng cách trên 1.000km; 2 triệu đồng/ghế đối với đường bay khoảng cách từ 500-1.000km và 1,5 triệu đồng/ghế đối với đường bay khoảng cách dưới 500km.