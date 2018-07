Nông dân thiệt hại nặng vì mưa dầm

26/07/2018 22:04

Đặc biệt, nông dân ở một số nơi khác thuộc vùng đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu đang chịu thiệt hại kép do lũ về sớm hơn cùng kỳ nhiều năm.



Ông Trần Văn Bình ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết gia đình ông vừa thu hoạch 30 công lúa (3 ha) ở vùng tiếp giáp với Campuchia đúng ngay thời điểm mưa dầm nên chi phí thuê máy gặt, vận chuyển lúa đều tăng cao. Đã vậy mà khi lúa về đến nhà thì thương lái không chịu thu mua như hợp đồng với lý do lúa không đạt về màu sắc và ẩm độ. Nếu muốn bán được lúa, ông Bình phải tốn thêm khoản chi phí phơi sấy nhưng thương lái cũng chỉ đồng ý mua với giá 4.600 đồng/kg, thấp hơn hợp đồng khoảng 500 đồng/kg.

Nông dân miền Tây ráo riết thu hoạch lúa vừa tránh lũ vừa tránh mưa dầm Ảnh: THỐT NỐT

Còn theo ông Nguyễn Văn Tròn ở xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, trước khi lúa thu hoạch khoảng 10 ngày, hầu hết bà con nông dân nơi đây đã nhận tiền đặt cọc 300.000 đồng/công lúa (1.000 m2). Các thương lái hứa sẽ đến thu mua lúa tại ruộng với giá từ 5.300 đồng/kg đến 5.400 đồng/kg đối với lúa IR 50404. Tuy nhiên, đến ngày thu hoạch, thương lái đưa ra rất nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian để thu mua hoặc liên tục đòi giảm giá từ 4.600 đồng (lúa tốt) xuống còn 3.700 đồng/kg (lúa ngã màu).

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài ở các địa phương miền Trung cũng gây thiệt hại nặng đến hoa màu. Đặc biệt, tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), gần 50 hộ trồng dưa hấu trái vụ với 30 ha đang rơi vào cảnh trắng tay do phần lớn diện tích dưa sắp được thu hoạch đã thối đen vì mưa úng.

Đây là mùa vụ thứ hai liên tiếp, các hộ trồng dưa hấu ở Hòa Liên rơi vào cảnh trắng tay Ảnh: VĨNH QUYÊN

Số dưa vào vụ thu hoạch còn lại chưa bị thối được người dân khẩn trương thu hái, mang lên bờ để bán tháo nhưng các thương lái đều lắc đầu ngao ngán. Chị Trương Thị Mơ (ngụ tổ 3, thôn Trường Định) cho biết: "Dưa liên tục rớt giá từ 5.000 đồng/kg xuống 3.500 đồng/kg từ nhiều ngày qua và đến nay chỉ còn 3.000 đồng/kg. Nhiều thương lái đánh xe tải đến hỏi mua dưa nhưng đều ngại mua hết số dưa thu hoạch được vì sợ không bán được".

Quá bức xúc trước việc dưa hấu thối đầy đồng, lại bị "ép" giá, nhiều hộ đành hái dưa gom lên bờ và để mặc cho bò ăn.

Theo UBND xã Hòa Liên, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã khiến các hộ dân trồng dưa hấu tại thôn Trường Định bị thiệt hại ước tính khoảng hơn 3,6 tỉ đồng.

Thốt Nốt - Vĩnh Quyên