Hợp tác với nhà đầu tư Thái Lan

Từ năm 2018, Tập đoàn BCONS đã xúc tiến mối quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn PPSN Co., Ltd (Thái Lan) thông qua công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS và A ASSET Co., Ltd.

Tập đoàn PPSN Co., Ltd (Thái Lan) đi vào hoạt động năm 1989, trải qua bề dày hình thành và phát triển qua việc triển khai hơn 100 dự án tại Thái Lan trong 11 loại hình dự án xây dựng gồm chung cư, khách sạn, nhà ở dân dụng, trung tâm thương mại, tháp văn phòng, trung tâm hội nghị, bệnh viện, nhà máy, trường học, cơ sở hạ tầng công cộng và công trình đặc biệt (tòa nhà thân thiện với môi trường, cơ sở vận chuyển hàng hóa tại sân bay,..) Tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ USD, hiện nay có 8 dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

Đối với A ASSET Co., Ltd được thành lập 2017 đầu tư và lĩnh vực BĐS, năng lượng tái tạo tại thị trường Thái Lan và Châu Á. Tại Việt Nam, A ASSET đang hợp tác với BCONS. Bên cạnh đó, công ty cũng có hợp tác với đối tác khác tại Nhật Bản.