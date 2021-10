Tiêu thụ ôtô tháng 9 bằng 50% cùng kỳ

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, trong tháng 9 vừa qua, các hãng tiêu thụ được 13.537 xe các loại, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, doanh số tiêu thụ ôtô trong tháng 8 được xem là thấp nhất từ năm 2015 đến nay với 8.884 chiếc bán ra, giảm 45% so với tháng 7 và giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số của Toyota tháng 9 giảm 53% so với cùng kỳ, doanh số của Honda giảm mạnh đến 64,7% so với cùng kỳ. Riêng xe VinFast có dấu hiệu tiêu thụ tốt với doanh số tháng 9 tăng 51,4% so với tháng 8 và chỉ giảm nhẹ vài trăm chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.