Ngày 29-4, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Phân bón Bình Điền (thương hiệu Đầu Trâu), ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty, cho biết trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn giữ mức tăng giá bình quân 16% cả năm để đồng hành, chia sẻ cùng nông dân, bảo đảm nguồn cung phân bón trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều trở ngại.



Theo ông Đông, thời điểm cuối năm 20021, giá nguyên vật liệu đầu vào trong nước và quốc tế tăng cao, trong đó một số loại phân bón như urê, DAP, SA và kali tăng trung bình gấp 2-3 lần so với đầu năm. Một số nước có nguồn phân bón lớn nhưng hạn chế xuất khẩu nên ảnh hưởng đến nguồn cung đến thị trường trong nước, giá cả bị đẩy lên cao. Tại một số thời điểm đã xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa trên thị trường; thêm vào đó là khó khăn về vận tải, chi phí sản xuất gia tăng do dịch Covid-19, đặt doanh nghiệp vào tình thế phải tăng giá bán.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông sáng 29-4

Trước diễn biến giá phân bón đơn tăng cao và khan hiếm, nông dân chuyển sang sử dụng phân bón NPK. Nhờ vậy, sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất NPK, trong đó có Bình Điền, tăng mạnh. Bên cạnh đó, thời tiết năm 2021 thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông và miền Trung tăng làm gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón.

Kết quả cả năm, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Bình Điền đều tăng cao. Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt 744.809 tấn, tăng 24,6% so với năm 2020 và tăng 23,7% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 728.552 tấn, tăng 25,3% so với năm 2020 và tăng 21% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.889,238 tỉ đồng, tăng năm 2020 và tăng 38,7% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 371,659 tỉ đồng, tăng 85,5% so với năm 2020 và tăng 123,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ đạt 205,018 tỉ đồng, tăng 42,7% so với năm 2020 và tăng 78,3% kế hoạch.