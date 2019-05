Phó Thủ tướng chỉ đạo theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện

06/05/2019 20:14

Ngày 6-5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện ngày 20-3-2019 đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí để có thông tin chính thức, ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp, không để các đối tượng xấu lợi dụng gây mất trật tự an ninh xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin về công tác điều hành giá, nhất là các mặt hàng có tính chất nhạy cảm đến người dân; thực hiện công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, hạn chế những thông tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường.

Vừa qua, nhiều hộ tiêu dùng phản ánh bất ngờ khi nhận hoá đơn tiền điện tháng 4-2019 tăng đột biến so với tháng 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sau đó đã có phản hồi và đưa ra nguyên nhân lý giải hóa đơn tiền điện tăng vọt như nhu cầu sử dụng điện tăng do nắng nóng, do đợt tăng giá ngày 20-3...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2019 diễn ra ngày 4-5 vừa qua đã nhấn mạnh việc tăng giá điện gây tâm tư trong nhân dân, việc này phải được kiểm tra và báo cáo lại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính kiểm tra việc điều chỉnh tăng giá điện, phương pháp tính giá bán điện và tính tiền sử dụng điện sau khi có điều chỉnh giá.



Minh Chiến