Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, về tình hình giá thịt heo và công tác bình ổn giá những tháng cuối năm 2019.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê bình Bộ NN-PTNT để thiếu hụt, giá thịt heo tăng cao

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giá thịt heo và công tác bình ổn giá những tháng cuối năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19-11-2019 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng phê bình và yêu cầu Bộ NN-PTNT nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ NN-PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thiếu hụt thịt heo, giá tăng cao ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Công Thương và Tổng cục Thống kê khẩn trương đánh giá tình hình cung cầu thịt heo (bao gồm cả thịt heo hơi và thịt heo thành phẩm) từ nay đến cuối năm 2019. Có kịch bản, giải pháp ổn định giá cả, cung cầu thịt heo từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (cả phương án nhập khẩu từ các thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước).

Người tiêu dùng vẫn chuộng mua thịt heo nóng dù giá mỗi lúc một cao - Ảnh: Nguyễn Hải

Liên quan đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá thịt heo tăng, Bộ Công Thương cho biết thời gian đầu khi xuất hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi, người tiêu dùng chưa có thông tin đầy đủ nên nhu cầu tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này đã bình thường trở lại và như thường lệ sẽ có xu hướng tăng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán (tăng mạnh nhất trong tháng 1-2020).

Do vậy, dự báo nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm giảm nhẹ khoảng 5-10% so với năm 2018 do giá quá đắt, nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 300.000-320.000 tấn/tháng. Như vậy, dự báo nhu cầu cho tháng 12-2019 và tháng 1-2020 khoảng 600.000 tấn.

Đồng thời, dự báo nguồn cung thịt heo các tháng cuối năm thiếu khoảng 200 ngàn tấn, tương đương mỗi tháng sẽ thiếu 70 ngàn tấn thịt hơi (tính cho 3 tháng gần Tết là tháng 11, 12, và tháng 1).

Hiện nay, giá các sản phẩm thịt heo hiện đang ở mức rất cao. Cụ thể, heo hơi hiện ở mức 80.000-90.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước, giá thịt heo thành phẩm ở mức 160.000-180.000 đồng/kg, tăng 15.000-20.000đ/kg so với tuần đầu tháng 12-2019.