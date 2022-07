Ngày 7-7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Phú Yên công bố số liệu cho thấy trong tháng 6-2022, có 160.300 lượt khách du lịch đến tỉnh này, tăng 1.172,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 480 lượt, tăng 900% so với cùng kỳ. Đây là con số đặc biệt ấn tượng với một địa phương có ngành du lịch còn non trẻ.



Nhà đầu tư, khách du lịch tìm đến

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Phú Yên đạt 650.800 lượt, tăng hơn 100% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 1.910 lượt, tăng 23,6%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 781 tỉ đồng, tăng 135,8% so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, cho hay trước đây, tỉnh chủ yếu chỉ đón khách lẻ nhưng gần đây, các công ty lữ hành đã chọn Phú Yên là điểm đến. "Khách đến Phú Yên tăng mạnh không chỉ vì thấy đây là điểm du lịch mới so với nhiều tỉnh - thành họ đã quen; không chỉ vì thức ăn ngon, tươi, rẻ; không chỉ vì con người thân thiện mà còn vì thấy tỉnh đã đầu tư cho rất nhiều điểm đến. Trong đó, đặc biệt phải kể đến công viên biển Tuy Hòa với không gian hướng biển vừa đẹp vừa thân thiện với du khách. Khách đến Phú Yên đánh giá rất cao về công viên này" - bà Thái cho biết.

Với tầm nhìn tập trung vào quy hoạch hạ tầng đồng bộ, bài bản, tỉnh Phú Yên có nhiều tiềm năng phát triển bền vững

Theo ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, trong 5 năm qua, số lượng nhà đầu tư đến đây tăng mạnh so với giai đoạn trước. Trong đó, nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group quan tâm đến Phú Yên ở 2 lĩnh vực là đô thị và du lịch. "Tỉnh đang lên kế hoạch thu hút 95.000 tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội cho 5 lĩnh vực trọng điểm từ nay đến năm 2025" - ông Tiến thông tin.

Chỉ riêng Khu Kinh tế Phú Yên trong 5 năm qua cũng đã thu hút được 117 dự án đầu tư, trong đó có 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 10.589 tỉ đồng và 35,78 triệu USD trên diện tích đất đăng ký hơn 449 ha. Hiện có 80/117 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và Kinh doanh nhà Việt Beach, đánh giá Phú Yên là thị trường đầu tư còn non trẻ nhưng rất nhiều tiềm năng. Không chỉ quỹ đất mà các điều kiện về hạ tầng, cảng biển, cảng hàng không cũng đều rất thuận lợi để đón nhà đầu tư.

Dấu ấn công viên biển Tuy Hòa

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên từng nói rằng điều ông quan tâm nhất là làm thế nào để quy hoạch hạ tầng tỉnh một cách đồng bộ, bài bản nhằm tạo bệ phóng cho sự phát triển, có thể không nhanh, rầm rộ nhưng bền vững, căn cơ.

Thực tế, tầm nhìn này góp phần mở ra một triển vọng mới cho sự phát triển ổn định của tỉnh Phú Yên khi TP Tuy Hòa - tỉnh lỵ Phú Yên - đang mở rộng về 2 hướng Nam và Tây, lấy dòng sông Đà Rằng làm trung tâm thành phố. Bên cạnh sự hình thành các khu đô thị Nam Tuy Hòa, việc quy hoạch các khu dân cư, đô thị hỗn hợp dọc sông Đà Rằng về hướng Tây đang hướng đến thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn ở 2 bên bờ sông.

Ông Nguyễn Văn Chín - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, người có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng tỉnh - nhìn nhận việc quy hoạch các khu dân cư, đô thị dọc sông Ba là rất tốt. "Hiện quy hoạch 1/2.000 phân khu này đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên làm hẹp dòng chảy và lấy quỹ đất 2 bên bờ quá rộng làm mất đất của dân. Ngoài ra, tỉnh nên đứng ra làm hạ tầng, bán đấu giá để có nguồn thu cho ngân sách" - ông Chín góp ý.

Dấu ấn lớn nhất trong quy hoạch hạ tầng ở Phú Yên là công viên biển Tuy Hòa với điểm nhấn tháp Nghinh Phong. Ông Vũ Văn Thoại - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, người từng lên tiếng mạnh mẽ phản bác việc hút cát ở cửa sông Đà Rằng gây nguy cơ xóa sạch bờ biển Tuy Hòa - đánh giá công viên biển Tuy Hòa là dấu ấn trong việc tạo nền tảng để tỉnh phát triển. "Đường phố của TP Tuy Hòa trong 5 năm trở lại đây cũng mở rộng theo hướng công viên biển, cho thấy rõ tiềm năng phát triển. Rất nhiều ý kiến khen ngợi công trình công viên văn hóa đi bộ này bởi nếu so với biển Tuy Hòa chỉ lèo tèo vài quán xá cùng hàng dương liễu trước đây thì biển bây giờ quá đẹp!" - ông Thoại phấn khởi.

Ông Vũ Văn Thoại nhận định việc đầu tư xây dựng công viên biển Tuy Hòa đã tạo cơ sở chắc chắn cho khả năng phát triển của tỉnh Phú Yên hiện nay và trong những năm tới nhờ thu hút khách du lịch, đầu tư.