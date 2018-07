Phục hồi quyết định khởi tố hình sự chủ đầu tư chung cư Gia Phú

20/07/2018 22:20

Dự án chung cư Gia Phú đã hoàn thành phần thô và dừng thi công từ mấy năm nay, chưa bàn giao cho khách hàng

Chung cư Gia Phú do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (gọi tắt là Công ty Gia Phú) gồm 2 thành viên là Đoàn Thị Hoàn My, tổng giám đốc và Nguyễn Hùng Nghiêm, phó tổng giám đốc, điều hành.

Dự án chung cư Gia Phú khởi công từ cuối năm 2010. Đến năm 2011, Công ty Gia Phú đã bán căn hộ cho nhiều khách hàng, theo hợp đồng sẽ bàn giao vào quý IV/2013. Đến năm 2014, công trình vẫn chưa hoàn thiện, không có căn hộ để bàn giao nên nhiều người làm đơn tố cáo ông Nguyễn Hùng Nghiêm đến cơ quan chức năng.

Ngày 24-8-2016, VKSND TP HCM ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can số 66 đối với Nguyễn Hùng Nghiêm với lý do dự án vẫn còn 16 căn hộ và 3 sàn thương mại, tổng giá trị trên 81 tỉ đồng, chưa bán, có giá trị cao hơn số tiền mà Cơ quan CSĐT chứng minh ông Nghiêm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt. Ông Nghiêm sử dụng số tiền bán căn hộ để tiếp tục đầu tư xây dựng chung cư nên chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 31-8-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với vụ án nêu trên.

Không nhất trí với quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của VKSND TP HCM đối với Nguyễn Hùng Nghiêm, bà Phạm Thị Minh Toàn và một số khách hàng mua chung cư Gia Phú đã khiếu nại đến VKSND TP HCM nhưng bị bác đơn và đã khiếu nại lên VKSND Tối cao.





Tin-ảnh: S.Nhung