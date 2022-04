Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tình hình kinh tế - xã hội quý I-2022 trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, nền kinh tế cơ bản dần phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khá cao. Khu vực thương mại, dịch vụ có dấu hiệu khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì sản xuất; thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ, nhất là thu từ các ngành chủ chốt như ô tô, chế biến, chế tạo,...; ngành nông nghiệp phát triển khá nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được tập trung cao độ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, khối ngành dịch vụ - du lịch có phục hồi nhưng còn chậm; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động còn tăng, thu hút đầu tư giảm.