Quầy thủ tục hàng không ưu tiên cho trẻ em, người cao tuổi

Theo đó, trong giai đoạn cao điểm, những hành khách gia đình đi cùng trẻ em hoặc người trên 60 tuổi sẽ được hãng ưu tiên làm thủ tục chuyến bay nội địa, cùng chung với quầy thủ tục dành cho hành khách VIP, người có công...



Quầy thủ tục ưu tiên sẽ được hãng bố trí tại vị trí E1, E2 ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quầy số 38 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, quầy số E10 và E11 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Riêng sân bay lẻ và một số sân bay hãng thuê đối tác làm thủ tục, Jetstar Pacific cũng yêu cầu nhân viên tăng cường giám sát, kịp thời hỗ trợ cho gia đình có trẻ em và người cao tuổi. Hành khách thuộc nhóm ưu tiên nêu trên cũng có thể chủ động liên hệ với nhân viên của hãng tại sân bay để được hỗ trợ làm thủ tục.

Hiện lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không đang bắt đầu tăng cao. Thông tin Jetstar Pacific cho biết, giai đoạn này, hãng thực hiện gần 4.000 chuyến bay, tương ứng trên 700.000 ghế, tăng khoảng 10% so Tết năm ngoái. Từ ngày 28-12-2018 đến 2-1-2019, Vietnam Airlines tăng cường thêm gần 27.000 chỗ (tương đương gần 140 chuyến bay) so với thường lệ trên các đường bay nội địa.

Để phục vụ lượng hành khách tăng mạnh dịp Tết, các cảng hàng không đã lên phương án tăng cường lực lượng, máy móc, thiết bị, phương án an ninh, an toàn… Sân bay Nội Bài, duy trì chế độ trực khẩn cứu nạn 24/24 giờ; lực lượng an ninh cơ động trực tăng cường 50% quân số; phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để duy trì trật tự công cộng… Sân bay Tân Sơn Nhất, bố trí thêm hơn 800 ghế chờ; thêm 2 máy soi chiếu; đóng một số quầy hàng để tăng diện tích sử dụng cho hành khách tại nhà ga…

Đặc biệt, lần đầu tiên sân bay Nội Bài sẽ áp dụng thử nghiệm phương án kiểm soát, phân tách hành khách và người đưa tiễn giờ cao điểm tại tầng 3 - nhà ga quốc tế T2 để giảm ùn tắc cảng. Theo đó, vào khung giờ cao điểm 9 giờ - 11 giờ và 20 giờ 30 - 23 giờ các ngày từ 15 đến 25-1-2019 (cao điểm Tết), chỉ hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không, người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này.



Lưu ý với hành khách Ngành hàng không có một số lưu ý với hành khách đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, như: Cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân, kiểm tra điều kiện vé và quy định hành lý xách tay, ký gửi để hạn chế những phát sinh không đáng có... Ngoài ra, để giảm tải tình trạng xếp hàng dài ở sân bay, hành khách không có hành lý ký gửi, xuất phát từ các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng được khuyến khích khách làm thủ tục check-in qua mạng và cột check-in tự động tại sân bay, ra thẳng cửa kiểm soát an ninh mà không cần phải xếp hàng làm thủ tục tại quầy.

