Quyết định mới về "trần" giá vé máy bay

09/05/2019 17:09

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.



Thông tư do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ ký gồm 7 điều quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng và quản lý giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Hành khách làm thủ tục hàng không tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa

Theo đó, giá dịch vụ 1 chiều vận chuyển hành khách hạng phổ thông được quy định mức cơ bản tối đa như sau:

Với khoảng cách đường bay dưới 500 km: Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội: 1,6 triệu đồng/vé; nhóm đường bay khác dưới 500 km: 1,7 triệu đồng/vé.

Khoảng cách đường bay từ 500 km đến dưới 850 km: 2,2 triệu đồng/vé.

Khoảng cách đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km: 2,79 triệu đồng/vé.

Khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km: 3,2 triệu đồng/vé.

Khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên: 3,75 triệu đồng/vé.

Giá vé chưa bao gồm: Thuế GTGT; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh, bao gồm giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm; giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu thị trường.

Hãng hàng không quy định giá vé cụ thể trên đường bay hoặc nhóm đường bay theo phương thức đa dạng giá vé cho mỗi đường bay và chính sách giá giảm thường xuyên dành cho đồng bào, chiến sĩ thường trú tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thực hiện kê khai giá cụ thể với Cục Hàng không Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.

Như vậy, khung giá vé máy bay nội địa năm 2019 được giữ nguyên như khung giá quy định từ năm 2015. Trước đó, cả 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific Airlines đã nhiều lần đề xuất tăng trần giá vé khi giá nhiên liệu tăng mạnh so với thời điểm áp dụng khung trần vé máy bay năm 2015 song Cục Hàng không Việt Nam đề nghị vẫn duy trì khung giá quy định hiện hành.

Tin-ảnh: D.Ngọc