Chiều 30-10, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Saigontourist Group. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức thay mặt lãnh đạo UBND TP chúc mừng ông Trương Đức Hùng được giao nhiệm vụ mới và đánh giá với vai trò quan trọng là tổng công ty lớn của thành phố, hình ảnh của Saigontourist Group phần nào phản ánh hình ảnh của TP HCM. Vì vậy, sau khi kiện toàn bộ máy, lãnh đạo thành phố mong muốn Saigontourist Group sẽ tiếp tục phát triển vững vàng, nâng cao hiệu quả, đưa đơn vị phát triển…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Trương Đức Hùng

Ông Trương Đức Hùng sinh năm 1970, là Thạc sĩ Quản trị du lịch, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Hùng đã có gần 30 năm gắn bó với Saigontourist Group. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức mong muốn với vị trí, vai trò mới, ông Hùng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm góp phần vào sự phát triển của Saigontourist Group cũng như của TP HCM.

Trong quá trình 48 năm xây dựng và phát triển, Saigontourist Group đã trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu tại Việt Nam và khu vực ở các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí, đào tạo và các dịch vụ du lịch khác.

Số liệu đến 9 tháng đầu năm 2023, tổng công ty này đã đón tiếp và phục vụ 1,34 triệu lượt khách, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách lưu trú đạt 854.000 lượt, tăng 90%; khách lữ hành đạt 491.000 lượt, tăng 38% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 10.700 tỉ đồng, tăng 39%; tổng lãi gộp đạt 2.391 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.