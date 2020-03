Hôm nay, 16-3, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) bắt đầu bán ra thị trường khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp.



Lớp ngoài của khẩu trang là vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc của Dệt kim Đông Phương, 2 lớp trong là vi dệt kim kháng khuẩn của Dệt kim Đông Xuân, được Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế cấp giấy chứng nhận đạt các thông số kỹ thuật về ngoại quan, hiệu suất lọc, trở lực hô hấp và giới hạn cho phép của các kim loại nặng.



Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 870/QĐ – BYT ngày 12-3-2020 về các yêu cầu kỹ thuật khẩu trang vải phòng dịch tại cộng đồng, trong đó có yêu cầu khẩu trang vải tối thiểu có 3 lớp.



Khẩu trang mới này có tác dụng ngăn cản các giọt bắn đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người mang mầm bệnh, có nhãn may mang thương hiệu Đông Xuân trên từng sản phẩm, đựng trong hộp giấy có mã vạch đã được đăng ký với iCheck để người tiêu dùng có thể quét và kiểm tra hàng thật/giả. Trên vỏ hộp cũng dán tem chống hàng giả 7 màu của Bộ Công An.

Dự kiến, trong tháng 3 và tháng 4, Dệt kim Đông Xuân sẽ đưa ra thị trường từ 5-7 triệu khẩu trang thuộc dòng khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp với mức sản lượng tăng dần.

Mẫu bao bì loại khẩu trang vải 3 lớp

Trước đó, ngày 12-3, Vinatex đã tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm khẩu trang vải 2 lớp (gồm lớp vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc do Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương sản xuất, lớp trong kháng khuẩn từ vải dệt kim của Dệt kim Đông Xuân), giá 60.000 đồng/hộp 5 cái.



Song song với đó, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, dòng sản phẩm khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn 2 lớp với giá 7.000 đồng/cái vẫn tiếp tục được Dệt kim Đông Xuân và các đơn vị thành viên Vinatex sản xuất; sẽ cung ứng khoảng 12 triệu cái trong tháng 3 và duy trì sản lượng 300.000 cái /ngày trong tháng 4.

Như vậy, tổng sản lượng 2 loại khẩu trang sẽ được Tập đoàn đưa ra thị trường là khoảng 13 triệu cái trong tháng 3 và 15-16 triệu cái trong tháng 4.

Tính đến ngày 15-3, các đơn vị thành viên Vinatex đã cung ứng khoảng 10 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường.

Đồng thời, hơn 300 tấn vải đã được 6 đơn vị sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn của Tập đoàn (Dệt kim Đông Xuân, Dệt kim Hanosimex, Dệt lụa Nam Định, Dệt may Huế, Dệt may Nha Trang, Dệt kim Đông Phương) đã được cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang chống dịch, tương ứng khoảng 16 triệu cái. Thêm vào đó, Dệt kim Đông Phương có năng lực sản xuất lên tới 500.000 mét vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc, để cung ứng cho các doanh nghiệp may có nhu cầu sử dụng, tương ứng với 15 triệu cái khẩu trang/tháng.