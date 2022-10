Ngày 6-10, ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tiếp ông Alexander Nowakowski, Bí thư phụ trách kinh tế của Đại sứ quán Ba Lan, cùng lãnh đạo Công ty ILD Coffee (Ba Lan) đến trao đổi hợp tác, đầu tư.



Ông Bùi Minh Thạnh (phải) tiếp Bí thư phụ trách kinh tế của Đại sứ quán Ba Lan

Bày tỏ ấn tượng khi tới Bình Dương, ông Alexander Nowakowski cho biết cơ sở hạ tầng của địa phương rất đẹp và khang trang, chính quyền thân thiện, cởi mở và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. "Hiện nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp Ba Lan đang đầu tư tại Bình Dương, tất cả đều đánh giá tốt về môi trường đầu tư tại đây"- ông Alexander Nowakowski nói.

Ông Alexander Nowakowski cho biết Công ty ILD Coffee chuyên sản xuất cà phê lạnh của Ba Lan dự kiến xây dựng nhà máy tại KCN Quốc tế Protrade (thị xã Bến Cát) với tổng số vốn đầu tư trên 80 triệu USD.

Hiện Công ty ILD Coffee đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tên gọi: Công ty TNHH ILD Coffee Việt Nam có địa chỉ tại đường số 11, KCN Quốc tế Protrade (TX.Bến Cát).

Phía Công ty TNHH ILD Coffee Việt Nam đã đề nghị lãnh đạo thị xã Bến Cát quan tâm, thúc đẩy quá trình bàn giao mặt bằng, thi công hạ tầng cung cấp điện để có thể khởi công xây dựng nhà máy vào đầu năm 2023.

Lãnh đạo Thị ủy Bến Cát tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Ba Lan

Ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát cho biết sẽ làm việc với Ban quản lý KCN Quốc tế Protrade, Sở Công thương Bình Dương và Điện lực Miền Nam để thúc đẩy nhanh xây dựng hệ thống cung cấp điện cho nhà máy.

Theo ông Thạnh, dự kiến việc xây dựng hệ thống cung cấp điện cho nhà máy và bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng nhà máy vào đầu năm 2023. "Địa phương sẽ đảm bảo hỗ trợ về mọi mặt cho các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh"- ông Thạnh khẳng định.

Tại buổi tiếp, ông Bùi Minh Thạnh cũng thông tin về tình hình đầu tư nước ngoài và tình hình kinh tế xã hội của Bình Dương và thị xã Bến Cát. Về sản xuất công nghiệp và đầu tư, ông Thạnh cho biết trong 9 tháng của năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã Bến Cát đạt 129.786 tỉ đồng, tăng 24,58% so với cùng kỳ.

Thị xã Bến Cát tiếp tục thực hiện tốt các chính sách mời gọi đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2022 thu hút 562 dự án, tăng 2,73% so với cùng kỳ; phát triển 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 1,66 lần so với kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 47.700 tỉ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm 2022, Thị ủy, UBND thị xã Bến Cát đã chủ động chỉ đạo triển khai các dự án. Trong đó, tập trung thực hiện một số công trình trọng điểm của tỉnh và thị xã với tổng số vốn trên 458 tỉ đồng.