Kéo dài đến ngày 10-10, chương trình gồm chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại thường niên nhằm tạo cơ hội đẩy mạnh hợp tác giữa Tập đoàn AEON với DN Việt Nam có sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và có thương hiệu uy tín. 34 DN trong hơn 210 hồ sơ của DN đã đăng ký tham dự chương trình được chọn trưng bày, giới thiệu sản phẩm, thuộc các lĩnh vực: thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn, sản phẩm có lợi cho sức khỏe, nông sản...



Cùng ngày, Lễ hội Hải sản do Central Retail Việt Nam lần đầu phối hợp với các địa phương tổ chức đã khai mạc tại GO! An Lạc (quận Bình Tân, TP HCM) nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng các dòng thủy hải sản tươi ngon, đa dạng từ các vùng miền trên cả nước với giá ưu đãi. Sự kiện đồng loạt diễn ra trên hệ thống GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc đến hết ngày 20-10.