Theo thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng 9 ước đạt 53.075 tỉ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 97,3% so với tháng cùng kỳ.



Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu bán lẻ ước đạt 466.000 tỉ đồng, tăng 21,1% so cùng kỳ. Doanh thu các nhóm hàng may mặc; lương thực, thực phẩm, vật phẩm văn hoá, giáo dục; gỗ và vật liệu xây dựng, ôtô các loại đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp TP qua cửa khẩu cả nước tháng 9 ước đạt 4,16 tỉ USD, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 22,8% so với tháng 9 năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dự ước đạt 36,96 tỉ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 3,4%).

Kim ngạch nhập khẩu qua cửa khẩu cả nước tháng 9 ước đạt 4,97 tỉ USD, giảm 2,3% so với tháng trước nhưng tăng 22,9% so với tháng cùng kỳ. Cộng dồn 9 tháng ước đạt 48,8 tỉ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 21,3%).