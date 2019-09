Theo đó, người may mắn là khách hàng Đ.T.T, một nữ cán bộ công chức sinh sống tại tỉnh An Giang đã trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 495 ngày 20-9. Chị T cho biết mình là khách hàng thường xuyên mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott. Chiều 20-9, trên đường đi làm về, gần đến giờ xổ số, chị đã tranh thủ thời gian để mua vé cho kịp kỳ xổ. Chị ghé điểm bán hàng Vietlott tại địa chỉ đường Tôn Thất Đạm, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang mua 1 tờ vé ngẫu nhiên do máy chọn số gồm 5 bộ số, trong đó có bộ số dãy E có bộ số 07 – 12 – 24 – 29 – 31 – 45 mang lại may mắn cho chị với tổng giá trị trúng thưởng là 49.726.502.250 đồng.

Chị T., khách hàng may mắn nhận giải Jackpot

Cũng với giá trị Jackpot này, tại Đà Nẵng, Vietlott xác định có thêm một vé bao 12 với dãy số 05 – 07 – 08 – 12 – 24 – 25 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 45 do khách hàng tự chọn số trúng thưởng Jackpot được phát hành chiều cùng ngày tại điểm bán hàng số 97 đường Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo quy định của Bộ Tài Chính, chị T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 4.971.650.225 đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách của tỉnh An Giang theo quy định để đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội… Sau khi nộp thuế, chị T. được nhận một lần số tiền 44.754.852.025 đồng qua hình thức chuyển khoản.