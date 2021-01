Theo bà Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH San Hà, mùa Tết năm nay, công ty chuẩn bị 5.750 tấn thịt gà, vịt các loại. Trong đó, lượng gà ta dự kiến tăng 40%, vịt nguyên con tăng 20%... so với cùng kỳ năm 2020. Lượng hàng mạnh là do thịt heo giá cao nên người dân sẽ dùng thực phẩm khác thay thế, trong đó thịt gà có giá thấp nhất nên dự kiến lượng tiêu thụ sẽ tăng. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng nhận định có thể yên tâm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nguồn hàng các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn chuẩn bị cho mùa Tết; đồng thời động viên doanh nghiệp tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng cũng như cạnh tranh với hàng nhập khẩu.