Ngày 10-5, đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng tần suất bay trên 8 đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc từ 15-5 và khôi phục lại 3 đường bay đến Hàn Quốc từ 1-6. Đồng thời, hãng sẽ đẩy mạnh khai thác máy bay thân rộng Boeing 787 trên các đường bay này.



Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài - Ảnh: Phan Công

Cụ thể, đối với đường bay Nhật Bản, từ 15-5, hãng sẽ tăng thêm 1 đến 2 chuyến bay mỗi tuần trên các chặng bay giữa Hà Nội, TP HCM và Tokyo, Osaka, Nagoya. Từ 1-7, Vietnam Airlines sẽ nối lại chặng bay giữa Đà Nẵng - Tokyo.

Như vậy, Vietnam Airlines sẽ có từ 25 đến 30 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội, TP HCM đến các thành phố lớn của Nhật Bản, phần lớn sử dụng máy bay thân rộng Boeing 787.

Với đường bay Hàn Quốc, từ 15-5, hãng tăng thêm 3 đến 4 chuyến bay mỗi tuần trên các chặng giữa Hà Nội, TP HCM và Seoul. Điều này giúp đảm bảo từ 15-5, mỗi ngày Vietnam Airlines đều có chuyến bay trên các chặng này, khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787.

Từ 1-6, Vietnam Airlines sẽ nối lại các chặng bay giữa Hà Nội và Pusan, giữa Đà Nẵng và Seoul. Từ 1-7, hãng nối lại thêm chặng bay giữa TP HCM và Pusan. Tần suất các chặng này từ 3 đến 4 chuyến bay mỗi tuần.

Các đường bay giữa Hà Nội, TP HCM và Pusan sẽ được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787 kể từ tháng 7-2022.

Vietjet bên cạnh việc công bố thêm loạt đường bay đến Ấn Độ, hãng khai thác trở lại đường bay TP HCM, Hà Nội đến Thủ đô New Delhi của Ấn Độ lần lượt từ ngày 29-4 và 30-4 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Các đường bay mới từ TP HCM và Hà Nội đến Mumbai được khai thác lần lượt từ ngày 2-6 và 3-6-2022 với tần suất 4 chuyến khứ hồi và 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay Phú Quốc - Mumbai được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần và đường bay Phú Quốc – New Delhi với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, bắt đầu khai thác lần lượt từ ngày 8-9 và 9-9-2022.

Theo tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tháng 4-2022, các hãng hàng không đã khai thác 30 ngàn chuyến bay đi/đến, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 12 ngàn chuyến bay quá cảnh, tăng 25% so với tháng 4-2021.

Cũng trong tháng này, các cảng hàng không đã đón 6,6 triệu khách, giảm 14,3% so với tháng 4-2021, trong đó, khách quốc tế có 232 ngàn người, tăng 502% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách nội địa đạt 6,4 triệu khách trong tháng 4-2022, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng 4, lượng hàng hoá thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 140,7 ngàn tấn, tăng 18,4% so với cùng kỳ 2021, trong đó, lượng hàng hoá quốc tế đạt 117,7 ngàn tấn, tăng 45,3% và lượng hàng hoá nội địa đạt 23 ngàn tấn, giảm 39,1%.

Như vậy, trong tháng 4-2022, vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hoá qua các cảng hàng không Việt Nam vẫn còn sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vận chuyển hành khách và hàng hoá quốc tế lại có nhiều khởi sắc, tăng trưởng mạnh mẽ.

Hiện nay, với tình hình Covid-19 được kiểm soát tốt hơn và nhiều nước đã nới lỏng các thủ tục nhập cảnh, hãng hàng không ghi nhận lượng khách bay quốc tế đã có sự phục hồi nhất định. Hãng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm xúc tiến, kích cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.