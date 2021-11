Chiều 23-11 đã diễn ra hội nghị gặp gỡ Mỹ: Chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế khu vực phía Nam, do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham) phối hợp tổ chức. Sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại TP HCM, trực tuyến từ Hà Nội và các địa phương khác như Đà Nẵng, Phú Yên…



Sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh TP HCM và nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam đang dần trở lại trạng thái bình thường mới sau giai đoạn giãn cách.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan trao đổi với các doanh nghiệp Mỹ tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, nhanh chóng, kịp thời chuyển đổi từ chiến lược "Zero Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả Covid-19. Xác định việc sớm mở cửa và khôi phục kinh tế là nhiệm vụ cấp bách, Chính phủ và các bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân để sớm vượt qua khó khăn do đại dịch.

Trong 2 tháng qua, lãnh đạo Việt Nam đã có nhiều cuộc gặp gỡ DN nước ngoài, trong đó có DN Mỹ, để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. "Hiện nhiều DN Mỹ đã mở cửa hoạt động sản xuất - kinh doanh trở lại, công suất hoạt động đạt 60%-80%, thậm chí một số DN trở lại 100% công suất. Vì vậy, hội nghị gặp gỡ này có ý nghĩa thiết thực, là sự tiếp nối nỗ lực của Chính phủ, các bộ - ngành trong việc hỗ trợ DN thích ứng linh hoạt phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19" - Thứ trưởng Tô Anh Dũng nói.

Thay mặt chính quyền Việt Nam, Thứ trưởng Tô Anh Dũng bày tỏ mong muốn cộng đồng DN Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác mạnh mẽ với các bộ ngành, địa phương Việt Nam, ủng hộ và trực tiếp tham gia tiến trình phát triển quan hệ 2 nước trong thời gian tới.

Bà Marie C. Damour, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho biết Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam cung cấp cho thị trường Mỹ từ điện thoại, ôtô, chất bán dẫn… và ở chiều ngược lại, đây cũng là thị trường nhập khẩu từ Mỹ các vật tư, hàng hóa phục vụ hỗ trợ sự phát triển nền kinh tế. Vì vậy, hội nghị này là một cơ hội để các DN Mỹ và Việt Nam cùng các địa phương trao đổi, tìm ra giải pháp, cách thức chung tay cùng nhau hỗ trợ tái phục hồi sản xuất, góp phần vào chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng năng lực hợp tác để phát triển nền kinh tế. "Các công ty Mỹ đã đầu tư hàng tỉ USD vào Việt Nam thời gian qua và sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình tái mở cửa của Việt Nam, hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch" - bà Marie C. Damour nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đã chia sẻ kế hoạch mở cửa và thích ứng với Covid-19 của TP HCM dựa trên 3 trụ cột chính về: y tế, kinh tế và an sinh xã hội. Mục tiêu trên hết và trước hết là vừa bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân, vừa khôi phục và bảo vệ sự "khỏe mạnh" của nền kinh tế. "TP HCM đang tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh trong đó thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các cam kết gia nhập WTO, nhanh chóng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Thành phố cũng duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng DN, cả trong và ngoài nước, để kịp thời có điều chỉnh chính sách phù hợp với lợi ích phát triển của TP HCM và lợi ích chính đáng của các DN trên địa bàn" - ông Võ Văn Hoan nói.

Các địa phương phía Nam như Long An, Bình Dương, cùng một số tỉnh, thành miền Trung như Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa cũng đã thông báo cho các nhà đầu tư về tình hình kiểm soát dịch Covid-19, các định hướng phục hồi, phát triển kinh tế trong tình hình mới. Lãnh đạo các địa phương đều khẳng định sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho DN, trong đó có DN và nhà đầu tư Mỹ để yên tâm sản xuất - kinh doanh lâu dài tại Việt Nam…

Sớm gỡ bỏ rào cản về đi lại

Bà Mary Tarnowka, Giám đốc điều hành Amcham Việt Nam, dẫn khảo sát về tình hình sản xuất - kinh doanh của các DN thành viên của Amcham Việt Nam cho thấy hoạt động của các DN Mỹ đã khả quan hơn. Nhiều DN bày tỏ sự lạc quan và tương đối lạc quan về tầm nhìn trung và dài hạn khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chỉ có 1% DN được hỏi tỏ ra bi quan và có ý định rút khỏi hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Để hoạt động đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn trong thời gian tới, một số DN Mỹ đề nghị gỡ bỏ những rào cản, khó khăn hiện nay liên quan đến đi lại, kết nối người lao động, đặc biệt là các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đang muốn trở lại Việt Nam. Một số băn khoăn về thiếu hụt lao động, đứt gãy chuỗi cung ứng… "80% ý kiến DN Mỹ được nói kiến nghị cần cơ chế làm việc linh hoạt, tiêm đủ vắc-xin, đơn giản hóa các quy trình thủ tục để lao động nước ngoài quay lại Việt Nam và thu hút dòng vốn đầu tư" - bà Mary Tarnowka nói.

Lãnh đạo Tập đoàn First Solar Việt Nam cho biết sau giai đoạn duy trì hoạt động với mô hình "3 tại chỗ", DN đã trở lại sản xuất bình thường và có kế hoạch gia tăng công suất nhà máy thêm 10%-20% thông qua bổ sung thiết bị, tăng lực lượng lao động, đặc biệt là lực lượng lao động chất lượng cao. "Lúc này, DN cần sự hỗ trợ về chính sách để thuận lợi trong quy trình nhập cảnh dành cho chuyên gia nước ngoài. Chúng tôi dự kiến đưa 300 chuyên gia vào Việt Nam, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án" - lãnh đạo tập đoàn Mỹ này kiến nghị.

Ông Leonardo Garcia, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia, cũng chia sẻ sau 27 năm hoạt động ở Việt Nam với 3 nhà máy tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, sắp tới công ty sẽ có giấy phép mới xây dựng thêm nhà máy ở phía Nam Việt Nam. Trong câu chuyện khôi phục kinh tế sau đại dịch, Coca-Cola khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài ở Việt Nam.