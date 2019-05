Thêm lô xoài thứ 2 của Đồng Tháp sẽ "tấn công" thị trường Mỹ

04/05/2019 14:32

Ngày 4-5, tin từ Hợp tác xã (HTX) Xoài Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết HTX này đang dự kiến chuẩn bị xuất khẩu thêm khoảng 1 tấn xoài vào thị trường Mỹ.

Lô xoài thứ 2 của Đồng Tháp chuẩn bị xuất sang thị trường Mỹ

Do đây là thị trường rất khó tính nên để đảm bảo lô xoài đạt chất lượng, HTX Xoài Mỹ Xương cùng các thành viên và nhiều nhà vườn trồng xoài đã nỗ lực sản xuất theo hướng an toàn, áp dụng các tiến bộ khoa học từ khâu xử lý ra hoa đến bao trái, truy xuất nguồn gốc… Ngoài ra, ngành nông nghiệp huyện Cao Lãnh cũng vào cuộc bằng cách hỗ trợ việc xây dựng các điểm thực hành sản xuất xoài rải vụ theo hướng an toàn, tập huấn quy trình sản xuất xoài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trước đó, vào ngày 18-4, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ. Tại buổi lễ, ông Võ Việt Hưng, Giám đốc HTX Xoài Mỹ Xương, cho biết thời gian qua, HTX đã xuất khẩu xoài sang các thị trường Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Úc… Đây là lần đầu tiên HTX cung cấp hơn 8 tấn xoài cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu xuất sang thị trường Mỹ, với giá cao hơn khoảng 10%- 15% so với các thị trường khác.

Tin - ảnh: CÔNG TUẤN