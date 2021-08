Chiều 28-8, ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) và Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương (TP HCM) về cảnh báo của Liên minh Châu Âu (EU) về sản phẩm mì khô vị bò gà.



Theo đó, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được cảnh báo của EU đối với sản phẩm sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken- and beefspices" bị thu hồi tại thị trường Na Uy do chứa chất cấm ethylene oxide.

Cảnh báo của EU về một sản phẩm mì gói của Công ty CP thực phẩm Thiên Hương bị thu hồi tại EU

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị 2 cơ quan trên chỉ đạo kiểm tra, xác minh và yêu cầu Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương có giải pháp khắc phục ngay vi phạm (nếu có) để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, tránh ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.

Trước đó, mì tôm chua cay nhãn hiệu "Hao Hao Sour-Hot Shrimp Flavour" của Acecook Vietnam cũng bị thu hồi hoặc tiêu hủy tại một số nước EU do chứa chất cấm ethylene oxide.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Nam cho hay hằng tháng Văn phòng SPS Việt Nam, là cơ quan đầu mối tại Việt Nam với các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các biện pháp SPS (liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật) tổng hợp các cảnh báo của các thị trường đối với sản phẩm Việt Nam để gửi cho các đơn vị.

Theo ông Nam, từ đầu năm 2021 đến nay, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được 26 cảnh báo từ EU đối với các sản phẩm Việt Nam do có vi phạm ở các mức độ khác nhau. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý rà soát toàn bộ quy trình chế biến, kiểm tra nguyên liệu đầu vào để tìm ra nguyên nhân sản phẩm có chứa các chất trên. Bởi, khi thị trường nhập khẩu phát hiện vi phạm, cảnh báo có thể nâng tầng suất kiểm tra thì sẽ ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu của Việt Nam.