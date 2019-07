Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 26-7, một người bán bánh trung thu tại khu vực Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP HCM) cho biết giá bánh năm nay tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/bánh tùy loại. Lý do được nhà sản xuất, nhà bán lẻ đưa ra là vì nhiều loại nguyên liệu tăng đáng kể so với năm ngoái, đặc biệt chi phí nhân công và giá thuê mặt bằng năm nay tăng khá cao.

Tại một số gian hàng ở khu vực này, phóng viên ghi nhận bánh trung thu vi cá, gà quay, 2 trứng (300 g) của một thương hiệu lớn có giá 165.000 đồng/cái, bánh thập cẩm gà quay 148.000 đồng/cái, bánh dừa sầu riêng 107.000 đồng, có loại tới hơn 300.000 đồng/cái. Những thương hiệu nhỏ hơn có giá dao động từ 70.000-95.000 đồng/bánh. Tuy nhiên, hầu hết các gian hàng bánh trung thu còn khá ít người ghé xem, cũng như hỏi mua ở thời điểm này. Ông Lê Văn Tám, chủ gian hàng bánh trung thu ở quận 10, cho biết sở dĩ bày bán sớm là để gây chú ý cho khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu, kích thích nhu cầu biếu tặng...

Nhiều gian hàng bánh trung thu mở cửa sớm nhưng lượng người mua khá ít. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Ông Phan Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bibica, cho biết mùa trung thu năm nay, Bibica tung ra thị trường hơn 600 tấn bánh trung thu các loại, tăng khoảng 10% so cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo ông Thiện, dù các loại nguyên liệu bánh năm nay tăng khoảng 5% nhưng Bibica cố gắng không tăng giá phần lớn các loại bánh để người tiêu dùng bình dân có điều kiện tiếp cận loại bánh này. Ngoài ra, năm nay, Bibica có bổ sung gần 10 loại bánh làm từ các trái cây đặc sản vùng miền như dâu tây Đà Lạt, vỏ bưởi Diễn, hồng Đà Lạt... và đặc biệt là bánh trung thu sầu riêng độc lạ.

Cùng với các thương hiệu bánh trung thu lớn như Kinh Đô, Bibica, Như Lan..., theo ghi nhận của phóng viên, các chuỗi bánh, cà phê, trà sữa như: Grival, Brodard, Tous les Jours, Phúc Long, The Coffee House... cũng bắt đầu khởi động mùa bánh trung thu 2019 với nhiều sản phẩm khá bắt mắt, thiết kế đẹp, giá bán dao động từ hơn 300.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng/hộp. Ngay cả những chuỗi thức ăn nhanh như KFC, McDonald’s... cũng nhảy vào mùa kinh doanh này.

Đại diện The Coffee House cho biết đây là năm thứ hai công ty tham gia thị trường bánh trung thu và đặt kỳ vọng rất lớn từ ngành hàng này. Cụ thể, chuỗi cà phê này tung ra 4 loại bánh trung thu gồm: bánh thập cẩm ngũ cốc yến mạch, bánh tiramisu vỏ cà phê, bánh sô-cô-la hạnh nhân phô mai, bánh trà xanh đậu đỏ. Đặc biệt, mỗi hộp bánh trung thu The Coffee House sẽ có thêm 4 bộ cà phê phin giấy từ mẻ cà phê được tuyển chọn gắt gao bởi những chuyên gia cà phê để hộp bánh hội tụ đủ hương vị đắng - mặn - ngọt tinh tế. Hộp 4 bánh (mỗi bánh 150 g) kèm cà phê của The Coffee House có giá 650.000 đồng và có chính sách chiết khấu từ 5%-20% cho khách mua từ 3 hộp trở lên. Dự kiến sản phẩm sẽ được ra mắt vào ngày 8-8 tới.