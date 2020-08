TP HCM kiến nghị gỡ khó cho 126 dự án

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết hiện TP có 126 dự án chậm thực hiện do vướng quy định về xử lý phần đất do nhà nước trực tiếp quản lý nằm xen cài trong các dự án. Do đó, TP HCM kiến nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên.

TP HCM cũng mong Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm ban hành thông báo kết luận tại cuộc họp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các bộ - ngành làm việc với TP hôm 20-7 về giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với 12 dự án đầu tư trên địa bàn TP để TP triển khai thực hiện.