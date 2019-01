Thủ tướng: Nạn "Kẹp phong bì vào hồ sơ" gây khó cho doanh nghiệp

09/01/2019 19:26

Ngày 9-1, tham dự hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính và toàn ngành đã đạt được trong năm qua.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh con số thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 1.422,7 ngàn tỉ đồng, vượt 103,5 ngàn tỉ đồng (7,8%) so dự toán. Ngành tài chính cũng đã đạt những kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy; tái cấu trúc thị trường tài chính; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công; kiểm soát lạm phát và quản lý sử dụng tài sản công...

Mặc dù vậy, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm qua và yêu cầu ngành tài chính phải sớm khắc phục. Theo Thủ tướng, việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp tại một số thời điểm của ngành tài chính chưa thực chất, chưa kịp thời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của ngành tài chính trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra các hạn chế yêu cầu sớm chấn chỉnh - Ảnh: CTV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lấy dẫn chứng kiến nghị của cử tri Hải Phòng về việc thuê mặt nước ở trong đê để nuôi trồng thủy sản thì phải đóng thuế, trong khi thuê ở ngoài đê thì được miễn thuế nên đã xảy ra tình trạng cho thuê lại để kiếm lại, gây bức xúc trong dư luận. Ông yêu cầu ngành tài chính phải lưu ý những vấn đề này để sớm giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ vấn đề đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và thái độ của cán bộ công chức ngành tài chính ở đâu đó vẫn còn những hạn chế, bất cập. "Vẫn có tiêu cực, nhũng nhiễu, chung chi của cán bộ thuế, hải quan gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng kẹp phong bì trong hồ sơ để giải quyết các thủ tục thuế, hải quan..." - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng chi phí "bôi trơn", tham nhũng vặt tuy đã giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn ở mức gây khó cho doanh nghiệp. "Nếu 1 container thông quan phải mất 1 triệu đồng thì hàng năm sẽ mất rất nhiều cho những chi phí không chính thức. Tại sao doanh nghiệp của Việt Nam mãi không lớn được thì đây là một trong những nguyên nhân"- ông Phúc nói.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ phận liên quan phải "tiếp tục suy nghĩ" để giải quyết tình trạng này bởi thủ tục hành chính của ngành mặc dù đã rất nỗ lực cải cách nhưng vẫn bị doanh nghiệp kêu ca nhiều.

Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chất lượng còn khá khiêm tốn, một cuộc thnah tra chỉ phạt vài chục triệu đồng. "Số lượng doanh nghiệp thanh tra thì lớn trong khi kết quả đạt được rất thấp. Tại sao kết quả lại như vậy, do trình độ do cách làm hay do doanh nghiệp làm ăn tốt"- Thủ tướng chất vấn ngành tài chính tại hội nghị.

Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành tài chính phải có chọn lọc để thanh tra, kiểm tra tránh việc gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Minh Chiến