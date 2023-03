Công ty CP Tập đoàn Thép Hòa Phát (Thép Hòa Phát, mã chứng khoán: HPG) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022.

Tại báo cáo, tỉ phú ông Trần Đình Long, chủ tịch HĐQT tập đoàn này, nhắc về quá khứ rực rỡ của Hòa Phát năm 2021, tiếp sau đó là một năm 2022 đã đầy biến động lớn về kinh tế toàn cầu, bất ổn chính trị thế giới nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hòa Phát, dẫn đến lần đầu tiên tập đoàn ghi nhận lỗ sâu liên tiếp trong 2 quý cuối năm 2022, tổng cộng gần 3.800 tỉ đồng.

“Trong cùng một năm mà ngành bất động sản từ nóng chuyển sang nguội dần và đóng băng vào cuối năm. Tỉ giá, lãi suất cũng lên cơn sốt chưa từng có và chỉ hạ nhiệt bớt vào tháng 12-2022” – ông Long chia sẻ



Xưởng sản xuất của Thép Hòa Phát

Cả năm 2022, doanh thu của Thép Hoà Phát chỉ đạt 89% kế hoạch đề ra, giảm 5% so với năm 2021. Lợi nhuận cả năm đạt 8.444 tỉ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch, trong khi năm 2021 Hòa Phát lãi kỷ lục tới 34.475 tỉ đồng.

Cũng chính vì kết quả kinh doanh sụt không như kế hoạch, ông Trần Đình Long và các lãnh đạo Hòa Phát của nhất trí không nhận thù lao năm 2022 và quyết định giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.



Hiện, HĐQT của Hòa Phát có 8 người, bao gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Thành viên HĐQT và 1 phụ trách quản trị.



Tuy vậy, tập đoàn vẫn trả lương tổng lương và thưởng cho Ban Giám đốc Hòa Phát là 5,26 tỉ đồng, tăng 35% so với năm 2021.

Trước đó, sau năm 2021 đầy rực rỡ, tập đoàn Hòa Phát đã mạnh tay chi đến 118 tỉ đồng để trả thù lao cho các thành viên HĐQT, mỗi người nhận được tới hàng chục tỉ đồng.

Năm 2022 cũng là lần đầu tiên công ty của tỉ phú Trần Đình Long không chia cổ tức kể từ khi niêm yết. Trong khi những năm trước vẫn trả cổ tức đều đặn 20%-50%/năm.

Về số tiền giữ lại, ông Trần Đình Long cho biết sẽ dùng để triển khai mạnh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Cũng như các doanh nghiệp khác, Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng năm 2023 đạt doanh thu 150.000 tỉ đồng, tăng nhẹ 6% so thực hiện nhưng vẫn lùi so cùng kỳ 2022. Lợi nhuận đặt được 8.000 tỉ đồng, giảm 5% so 2022.