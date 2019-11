Những "thành phố không ngủ" làm ăn ra sao?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc New York (Mỹ), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc)... sôi động, náo nhiệt hơn cả ban ngày.

New York "không bao giờ ngủ" và ngành thu được nhiều tiền nhất chính là dịch vụ ăn uống. Ăn uống mang về 12 tỉ USD và tạo ra 141.000 việc làm mỗi năm (chỉ tính ban đêm) cho thành phố này. Nối gót dịch vụ nhà hàng, nghệ thuật cũng tạo ra nhiều lợi tức tại New York ban đêm. Tính riêng năm 2018, các cơ sở nghệ thuật, từ bảo tàng, phòng tranh, cho đến sân khấu kịch, tạo ra hơn 18.000 việc làm và thu về 3,1 tỉ USD. Tức là mỗi đêm, New York hốt hơn 8 triệu USD từ trình diễn và triển lãm nghệ thuật. Con số nhiều hơn hẳn so với doanh thu 2 tỉ USD của các quán bar tại New York trong cùng năm. Ngoài kinh doanh nghệ thuật, dịch vụ cho thuê sân khấu ban đêm cũng mang về cho New York 1,2 tỉ USD/năm.

Không riêng gì New York, tờ China Daily cho biết mỗi năm, kinh tế ban đêm mang về cho Sydney - Úc gần 4 tỉ USD. Trong đó, lĩnh vực thức ăn đóng góp nhiều nhất về giá trị tài chính và việc làm (thu về 15,7 tỉ USD và tạo ra khoảng 150.000 công việc). Theo sau là ngành giải trí, đóng góp 7,1 tỉ USD và 49.000 việc làm. Lĩnh vực đồ uống mang về 4,4 tỉ USD, tạo hơn 32.000 việc làm.

Tại châu Á, Đài Bắc nổi danh từ lâu với hoạt động giải trí về đêm. Điểm sáng trong việc làm kinh tế đêm ở "thành phố không ngủ" này là tận dụng nét văn hóa đặc trưng, đầu tư cơ sở hạ tầng tiện lợi và luôn tạo ra những điểm vui chơi độc lạ níu chân cư dân địa phương và du khách. Đài Bắc đã biến chợ đêm, vốn được coi là nét văn hóa đặc trưng của hòn đảo này, trở thành điểm nhấn hút khách du lịch. Những khu chợ đêm luôn đầy ắp các gian hàng buôn bán đủ loại mặt hàng từ quần áo đến đồ gia dụng. Chợ cũng có nhiều gian hàng bán đồ ăn với các món cá viên chiên, tàu hũ chiên, cánh gà chiên, bánh dứa, trà sữa trân châu... Theo Liberty Times, bên cạnh ăn uống và mua sắm, Đài Bắc đang mở rộng các hoạt động kinh doanh thẩm mỹ viện, nhà sách 24 giờ, cửa hàng tiện lợi 24/7, rạp chiếu phim và nhiều dịch vụ giải trí khác.

Huệ Bình