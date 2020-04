Trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc do dịch bệnh, các ngân hàng (NH) thương mại đều đẩy mạnh kênh tiết kiệm trực tuyến (online) với ưu điểm lãi suất cao, tiện lợi và linh động về thời gian (24/7) thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân.



Tăng trưởng đột biến

Ngày 23-4, chị Lê Thanh Nhàn (quận Tân Bình, TP HCM) liên hệ NH TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) để tìm hiểu về sản phẩm tiết kiệm online. Nhân viên NH này tư vấn cho chị mở tài khoản thanh toán tại NH, đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi truy cập vào website NH hoặc tải ứng dụng Viet Capital Mobile Banking để mở tài khoản tiết kiệm online ở bất cứ nơi đâu. Kỳ hạn gửi linh hoạt từ 1 đến 60 tháng với lãi suất cao hơn gửi tại quầy 0,2-0,5 điểm %. Khi đáo hạn, tiền gốc và lãi sẽ được chuyển vào tài khoản khác của người gửi mà không cần phải đến NH để thực hiện các thủ tục tất toán phức tạp.

Tương tự, tại NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Á Châu (ACB), Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), người gửi tiền có thể sử dụng Internet Banking hoặc Mobile Banking để gửi tiết kiệm online với lãi suất cao hơn gửi tại quầy 0,2-0,3 điểm %.

Đại diện Eximbank cho biết tiết kiệm online giúp cho NH giảm thời gian, nhân lực, nhất là giảm các chi phí in ấn sổ tiết kiệm, chứng từ giao dịch... Từ đó, các NH chuyển hóa các chi phí này vào lãi suất để thu hút người gửi tiền online. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, rất nhiều khách hàng của Eximbank đã chuyển sang gửi tiền trực tuyến, nên việc huy động vốn từ kênh này tăng trưởng khá ấn tượng. Chỉ riêng tại Eximbank, 3 tháng đầu năm 2020, số lượng khách hàng gửi tiền online tăng tới 30% so với cuối năm 2019.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc NH Sài Gòn Thương tín (Sacombank), không chỉ trong mùa dịch, lâu nay các NH đã tập trung phát triển kênh tiền gửi online, đối tượng nhắm đến là nhóm khách hàng trẻ tuổi có việc làm ổn định, thường xuyên giao dịch qua các ứng dụng công nghệ 4.0. Khi gửi tiền online, tiền lãi sẽ được hệ thống tự động của NH chuyển vào một tài khoản thanh toán người gửi. Khách hàng rất tiện lợi khi dùng tài khoản này để thanh toán qua mạng tiền mua hàng hóa, dịch vụ. Vì thế, người gửi tiền online ngày càng nhiều và chỉ trong vài tháng gần đây, số người tham gia tiết kiệm online tại Sacombank đã tăng 20%.

Ông Từ Tiến Phát, Phó Tổng Giám đốc ACB, cũng cho biết NH đã tập trung đầu tư công nghệ cho kênh tiền gửi online từ vài năm trước. Năm 2019, ACB huy động hơn 3.000 tỉ đồng qua tiết kiệm online nhưng chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, số tiền huy động từ kênh này đã lên đến 4.000 tỉ đồng, chiếm 40% tổng tiền gửi. "Bên cạnh đặc điểm giao dịch mọi lúc mọi nơi, lãi suất cao, các kỳ hạn của tiết kiệm online khá đa dạng. Ngoài các kỳ hạn thông thường, khách hàng còn có thể gửi theo ngày như 35, 37, 111 ngày…; đồng thời còn được tham gia quay số trúng thưởng… Chính những yếu tố này cùng với việc hạn chế tiếp xúc đã thu hút nhiều người tìm đến kênh gửi tiết kiệm online" - ông Phát nói.

Cần bảo mật tài khoản

Tuy vậy, không ít người gửi tiết kiệm băn khoăn việc gửi tiền tại quầy, trực tiếp nhận sổ tiết kiệm nhưng vẫn gặp tình trạng sổ giả, bị mất tiền trong tài khoản, thậm chí bị cán bộ NH giả mạo chứng từ để rút tiền từ sổ tiết kiệm như đã từng xảy ra ở nhiều NH thì liệu việc gửi tiết kiệm online có thực sự an toàn?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện VPBank cho biết tiết kiệm online là hình thức giao dịch hiện đại mà khách hàng không cần phải đến NH để làm thủ tục gửi hay rút tiền. Thay vào đó, toàn bộ quá trình này do khách hàng tự thao tác qua NH điện tử trên điện thoại di động hoặc trên máy tính và không có sự can thiệp của nhân viên NH. Mọi giao dịch đều do hệ thống tự động thực hiện qua nhiều lớp xác thực và bảo mật. Mặt khác, chủ tài khoản còn dễ dàng kiểm tra số dư và tiền lãi bất cứ lúc nào thông qua Internet Banking, được thông báo số dư qua tin nhắn nên không lo lắng tiền gửi bị "bốc hơi" hay đánh cắp.

Một lãnh đạo phụ trách mảng ngân hàng điện tử của Eximbank cũng khẳng định lệnh gửi/rút tiết kiệm online là do chính khách hàng thực hiện nên các giao dịch này không thể bị giả mạo. Khi khách hàng gửi tiền, tài khoản tiết kiệm online được ghi nhận vào hệ thống và NH lập tức gửi email, tin nhắn xác nhận. Còn khi rút tiền, khách hàng nhập mật khẩu dùng một lần (mã xác thực OTP) được NH gửi về điện thoại di động và chỉ có khách hàng đó biết. Toàn bộ quá trình này cũng không thể bị giả mạo nên tiết kiệm online có độ an toàn khá cao.

Ông Từ Tiến Phát cũng nhấn mạnh vấn đề bảo mật khi gửi tiền online là vô cùng quan trọng nên được NH đầu tư rất kỹ. Giả sử người gửi làm mất điện thoại hoặc máy tính cũng không cần quá lo lắng bởi tài khoản Internet Banking chỉ thực sự bị đe dọa khi khách hàng để lộ cả tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập và mã OTP. "Trường hợp khách hàng bị mất thiết bị tiếp nhận OTP hay nghi ngờ thông tin tài khoản bị lộ có thể nhanh chóng liên hệ NH để khóa tài khoản" - ông Phát lưu ý.