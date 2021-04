Từ giữa tháng 3 đã xuất hiện nhiều ngày có sản lượng điện nhận cao trên 80 triệu KWh/ngày, ứng với giai đoạn nền nhiệt tăng cao với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 35-36 độ C. Riêng ngày 24-3 đặc biệt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 36 độ C, TP HCM tiêu thụ đến 86,278 triệu KWh điện.



Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM, dự báo sản lượng điện nhận bình quân ngày trong các tháng 4, 5, 6 tiếp tục tăng cao, đạt từ 79,7 đến 97 triệu KWh/ngày, tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 (tiêu thụ bình quân ngày của năm 2020 chỉ nằm ở mức 73,14 triệu KWh/ngày do ảnh hưởng giãn cách xã hội). Trong đó, thành phần sinh hoạt hộ gia đình tiêu thụ trong tháng 4 dự kiến tăng đến 35,94% so với tháng 3.

Trước tình hình trên, Tổng Công ty Điện lực TP HCM khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi lượng điện sử dụng hằng ngày, có giải pháp tiết kiệm để giảm thiểu khả năng hóa đơn tiền điện tăng "sốc". "Tiền điện của các hộ gia đình trong những tháng mùa khô sẽ theo xu hướng tăng cao do lượng điện tiêu thụ tăng, số ngày sử dụng điện nhiều hơn tháng 2 (tháng 2 chỉ có 28 ngày), đồng thời khả năng dẫn đến hiện tượng nhảy bậc theo bậc thang đơn giá điện hiện hành" - ông Kiên lưu ý.