Tính chung 4 tháng đầu năm, sản xuất thép đạt hơn 10,48 triệu tấn, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt trên 9,84 triệu tấn, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước xuất khẩu được hơn 2,1 triệu tấn thép trong 4 tháng đầu năm, tăng gần 68% so với cùng kỳ năm ngoái.



Đáng lưu ý, theo ghi nhận từ các cơ quan quản lý, giá thép trong nước thời gian qua đã tăng 40%-50% so với cuối năm ngoái do giá nguyên liệu sản xuất như quặng thép, phôi thép... trên thị trường thế giới tăng mạnh trong gần 1 năm qua. Doanh nghiệp thép Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

VSA dự báo giá thép tháng 5 có thể vẫn tiếp đà tăng để bù đắp giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước vẫn dồi dào nhờ năng lực sản xuất của nhiều doanh nghiệp lớn nên phần nào giúp giảm căng thẳng tăng giá.