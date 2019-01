TP HCM bảo đảm điện phục vụ Tết

21/01/2019 02:30

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương tích cực thực hiện các giải pháp, kế hoạch bảo đảm cung ứng điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, không cắt điện trong dịp Tết; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, chợ, khu công nghiệp và khu dân cư.



Thực hiện chỉ thị này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai các đơn vị thành viên lên kế hoạch, phương án cung cấp điện dịp Tết. Tại TP HCM, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) cam kết không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng trong các ngày Tết, đặc biệt từ 0 giờ ngày 2-2 đến 24 giờ ngày 10-2 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết), trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Trung tâm điều khiển hệ thống điện từ xa luôn có cán bộ trực 24/24 để cung cấp điện liên tục, ổn định cho người dân vui Tết

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVNHCMC, cho biết bên cạnh việc cung cấp điện ổn định, liên tục cho người dân, công tác chuẩn bị và cung ứng điện cho các hoạt động chính trị, văn hóa, vui chơi giải trí… trên địa bàn cũng được chú trọng. Tổng công ty đã giao các công ty điện lực khu vực, công ty lưới điện cao thế lập phương án bảo đảm cung cấp điện cho các ngày Tết và các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn TP, tổ chức diễn tập đối với những nơi tổ chức lễ, hội, nơi vui chơi tập trung đông người. Song song đó, tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện; phát quang bảo đảm an toàn hành lang tuyến dây để hạn chế tối đa sự cố điện trong những ngày Xuân.

Nhu cầu sử dụng điện của người dân trong những ngày Tết tăng cao, nguy cơ cháy nổ cũng gia tăng, nhất là tại các khu vực lễ hội hoặc nơi có nhiều công trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố. Để hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ do sự cố điện, ngành điện TP HCM đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hành lang tuyến dây; bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng Tết nguyên đán. Các công ty điện lực tăng cường kiểm tra tải và nhiệt độ của máy cắt (CB) chống rò điện sau điện kế cũng như phối hợp với đơn vị sử dụng điện xử lý khi có bất thường xảy ra.

"Các đơn vị trực thuộc EVNHCMC đã lên kế hoạch bố trí, cắt cử cán bộ - nhân viên trực ban, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra" - ông Hưng thông tin và khuyến khích người dân, khách hàng gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHCMC số 1900 545454 để được xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Cần người dân hợp tác Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, sự hợp tác, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn của người dân đóng vai trò quan trọng. EVNHCMC khuyến cáo người dân khu vực có đường dây điện đi ngang qua không bắn pháo có dây kim tuyến, thả diều, bóng bay, đèn trời. Cùng với đó, đề nghị các đơn vị tổ chức, thi công hệ thống điện cung cấp cho chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố kiểm tra thường xuyên, xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường để phòng ngừa sự cố điện.





Bài và ảnh: Phương An