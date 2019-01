TP HCM: Giá trị các vụ vi phạm hải quan tăng gần 330%

10/01/2019 19:04

Ngày 10-1, Cục Hải quan TP HCM đã tổ chức Hội nghị tôn vinh doanh nghiệp và tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM, đặt mục tiêu năm 2019, Cục Hải quan TP tiếp tục cắt giảm 50%-70% thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.



Theo ông Thắng, năm 2018, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nguồn thu hạn hẹp vì hàng chục dòng thuế suất nhập khẩu về 0% (khi Việt Nam áp dụng 11 Hiệp định thương mại tự do FTAs); thu ngân sách từ xăng dầu giảm (do nhà máy Vân Phong và Nghi Sơn đi vào hoạt động); ôtô dưới 9 chỗ ngồi về ít (do tác động của Nghị định 116 của Chính phủ)… nhưng Cục Hải quan TP cũng đã thu vượt ngân sách với hơn 108.367 tỉ đồng, đạt 100,34% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu hồi nợ đọng 278 tỉ đồng, đạt 76,5% chỉ tiêu.



Đặc biệt, năm qua, Cục Hải quan TP cũng đã bắt giữ và lập biên bản 1.348 vụ vi phạm, giá trị 777,884 tỉ đồng (giảm 15,6% số vụ nhưng tăng 327,9% về giá trị so với năm 2017). Trong đó có 16 vụ vi phạm về buôn lậu, 272 vụ gian lận thương mại, 928 vụ vi phạm về thủ tục hải quan, 103 vụ ma túy… Đã khởi tố 19 vụ và chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 30 vụ.

Lãnh đạo ngành Hải Quan TP HCM trao giấy khen cho các doanh nghiệp đóng góp ngân sách cao

Ông Đinh Ngọc Thắng cho biết năm 2018, ngoài mục tiêu cắt giảm từ 50-70% thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, Cục Hải quan TP cam kết tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, không để phát sinh các vấn đề gây phiền hà, tăng chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý, chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã tôn vinh 250 doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2018. Đây là 250 doanh nghiệp (chiếm 0,43% tổng số gần 49.800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu) đã cùng đồng hành và nộp ngân sách 60.140 tỉ đồng, chiếm hơn 55% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan TP trong năm 2018.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong năm qua, các đơn vị của TP HCM, trong đó có cơ quan hải quan, đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh. Năm 2019, kim ngạch XNK của TP phải đạt trên 110 tỉ USD và số thu ngân sách gần 109.000 tỉ đồng . Để đạt được kết quả này, năm 2019, TP HCM tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, công bố đầy đủ thủ tục hành chính. Ông Trần Vĩnh Tuyến đề nghị Cục Hải quan TP phối hợp, đẩy mạnh công tác truyền thông giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chính sách; tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu...

Tin-ảnh: S.Nhung