Thông tin trên được ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), nêu tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 25-4.

Ông Kiên cho hay sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trong tháng 3-2022 tại TP HCM là 81,2 triệu kWh/ngày, cao hơn 2,14% so với sản lượng bình quân ngày của tháng 3-2021 (79,5 triệu kWh/ngày); tăng 19,78% so với sản lượng bình quân ngày của các tháng tháng 1 và 2-2022 (67,79 triệu kWh/ngày).

Do ảnh hưởng các cơn mưa đầu mùa, dự báo sản lượng điện bình quân ngày của cả tháng 4-2022 có giảm nhẹ, đạt 79,5 triệu kWh/ngày, giảm 1,24% so với sản lượng điện bình quân ngày của tháng 4-2021 (80,5 triệu kWh/ngày); tăng 17,27% so với các tháng 1 và 2-2022.

"Do thời tiết thuận lợi, nền nhiệt độ tháng 4-2022 không tăng quá cao nên hóa đơn tiền điện của người dân không biến động lớn như những năm trước. Trong những ngày tới, nhiệt độ có thể giảm nhẹ do ảnh hưởng của mùa mưa sắp đến. Sản lượng theo đó cũng giảm nhẹ ở mức dưới 80 triệu kWh những ngày nhiệt độ đỉnh bằng 31-32 độ C và sẽ tăng lên trên 80 triệu kWh trong những ngày nhiệt độ đỉnh 35-36 độ C" – ông Kiên thông tin và dự báo sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày của tháng 5-2022 sẽ tiếp tục tăng cao, đạt đỉnh điểm mùa khô và đạt từ 81,22 - 84,35 triệu kWh/ngày.

Theo ông Kiên, phân tích sản lượng điện năng tiêu thụ theo từng nhóm khách hàng qua 3 tháng đầu năm 2022 cho việc phục hồi sử dụng điện do ảnh hưởng dịch Covid-19 của khách hàng đang tập trung ở nhóm có tỉ trọng lớn nhất là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Tổng Công ty Điện lực TP HCM tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa nóng 2022

"TP HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, dự báo tình hình cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành hệ thống điện (nguy cơ gây sự cố mất điện, thiếu điện, điều chỉnh phụ tải…). Để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn và ổn định, tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, cùng với đó là bảo đảm cung cấp điện trong tình huống nắng nóng kéo dài và phụ tải tăng đột biến" - ông Kiên thông tin.