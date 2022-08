Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thuộc UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên địa bàn TP HCM với yêu cầu kiểm tra có trọng điểm đối với mặt hàng trên nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc có liên quan. Trong đó, chú trọng kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn; các cơ sở dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu bia tại chỗ.

Nội dung kiểm tra gồm: hồ sơ pháp lý liên quan đến mặt hàng rượu bia, đồ uống có cồn cùng các nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm. Quá trình kiểm tra, các đoàn có thể lấy mẫu sản phẩm đưa đi kiểm nghiệm để đánh giá.

Về phân cấp thực hiện, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM sẽ kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia, đồ uống có cồn; UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm tra các hộ sản xuất rượu bia thủ công, kinh doanh rượu, bia nhỏ lẻ,…

Thời gian thực hiện từ 15-8 đến hết năm 2022.

Các cơ sở nấu rượu thủ công sẽ do tuyến quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm tra

Trước đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM nhận được thông tin vụ 2 sinh viên tử vong, 6 người nguy kịch nghi do ngộ độc rượu, xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức vào ngày 6-8.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội quản lý an toàn thực phẩm số 2 - Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã kiểm tra điểm kinh doanh tại số 10A Tăng Nhơn Phú (Khu phố 2, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) thuộc Công ty TNHH Nhà hàng MrBaoCuisine.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở trên đang kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với các hành vi như trên, Công ty TNHH Nhà hàng MrBaoCuisine bị xử phạt với tổng số tiền hơn 26,6 triệu đồng, buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm.

Đối với các trường hợp ngộ độc thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM sẽ chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra và sẽ có thông tin kịp thời đến người dân.