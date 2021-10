Theo tờ trình của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM gửi UBND TP về bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phải thực hiện nghiêm túc những quy định về an toàn thực phẩm, quy định về phòng chống dịch và đạt 6 tiêu chí.



Đáng chú ý, tiêu chí số 6 quy định cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín; không bán rượu, bia. Khách ăn uống tại chỗ phải bảo đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tiệm kem Bạch Đằng ở vị trí đắt địa nhưng tạm thời chỉ bán mang đi

Về số lượng người bán, người mua cùng một thời điểm, tiêu chí số 5 không quy định "cứng" mà tùy vào cấp độ dịch tại nơi kinh doanh, cơ sở thực hiện hạn chế số lượng người theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các cơ sở dịch vụ ăn uống phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (trừ trường hợp được miễn), đăng ký mã QR là tiêu chí số 1 để được hoạt động. Nhân viên và người đến cơ sở (khách hàng, người giao nhận…) phải tuân thủ 5K, thực hiện quét mã QR (tiêu chí số 4).

Tiêu chí 2 và 3 yêu cầu cơ sở phải đáp ứng các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: bố trí khu vực giao – nhận hàng hóa, có dung dịch rửa tay sát khuẩn và phương tiện làm khô tay...